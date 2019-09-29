الأردن: انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الخامسة 

ينطلق مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الخامسة في المملكة الأردنية، في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر 2019، بمشاركة شعراء وأدباء الأردن، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الخامسة في المملكة الأردنية، في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر 2019، بمشاركة شعراء وأدباء الأردن، حيث تقام فعاليات المهرجان في مبنى المكتبة الوطنية بالعاصمة عمّان، مركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة الزرقاء وبيت الشعر بالمفرق.

وذكر سعادة الأستاذ عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته القادمة يعد مناسبة جديدة تمتد فيها جسور الثقافة والأدب لتقوي الروابط وتشد أواصر العلاقات بين الإمارات والأردن، تلك الجسور التي أرستها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والتي يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخها مع جميع الدول العربية الشقيقة، من خلال الدعم المستمر للمثقف والشاعر العربي والمواهب الشابة، حيث يشارك في المهرجان شعراء الأردن من مختلف محافظاتها ليقدموا نتاجاتهم الشعرية و الأدبية، والتي من خلالها تعرفنا إلى نخبة من شعرائها الذين يشاركون في مختلف الأنشطة التي تزخر بها الشارقة، كما عرفنا شبابها المشاركين في الجوائز الأدبية والشعرية التي تطلقها دائرة الثقافة في الشارقة.

وأشار سعادة العويس إلى برنامج المهرجان الذي يضم فقرات فنية من التراث الأردني، والعديد من الأمسيات الشعرية المتنوعة، حيث يبدأ المهرجان بحفل افتتاح في مبنى المكتبة الوطنية في عمّان بكلمات لبيت الشعر، ووزارة الثقافة الأردنية، ودائرة الثقافة في الشارقة، تليها أمسية شعرية يشارك فيها: سعد الدين شـاهــين، عـطاف جـانم عبـد الله حـمـاده، زكريا الـزغامــيــم.

وفي اليوم الثاني تقام في مركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة الزرقاء أمسية شعرية بمشاركة الشعراء: غازي بكار العجـارمـة، عــادل الـتـرتـيـر ، د.هـاني عبد الجواد، مـرام العـمـري، محمد أكرم الســالم ويدير الأمسية الدكتور ســالــم الــدهـام ، يليها حفل فني من التراث الأردني.

أما اليوم الثالث فيشمل برنامج المهرجان بالمكتبة الوطنية في الفترة الصباحية على الاحتفاء بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي بدورات سابقة ليقدموا فيها قراءات أدبية وهم شـــــــاكر ريكان (العراق)، أسماء محمد زيتون (الأردن)، هبة كمال أبو ندى (فلسطين)، مروة هيـثم مـلـحم (سوريا) بإدارة وفاء جعبور، تليها مساءً أمسية شعرية يشارك فيها : لــؤي أحـمــد، جعفر عبـد الحميد، مـصـطـفى الـغلبان، يـاس السـعـيدي، جــَّراح كـريــم ويدير الأمسية الصحافي إبراهيم السواعير.

ويختتم المهرجان في اليوم الرابع أمسياته في بيت الشعر المفرق بأمسية للشعراء: د. بـكر السواعــدة، جـاســر الـبــزور، محمد حامد العموش، د. نـــاصر السخني، إدارة الأمسية الشــاعر إبراهيم الحسبان، يلي ذلك فقرة فنية أردنية.