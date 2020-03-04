الألماني جوته "الشخصية المحورية" لمعرض أبوظبي للكتاب‎    

وقع اختيار معرض أبوظبي الدولي للكتاب على الأديب الألماني يوهان فولفجانج فون جوته ليكون ”الشخصية المحورية“ للدورة الثلاثين التي تنطلق منتصف شهر أبريل/نيسان.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنظمة للمعرض، إن اختيار جوته (1749-1832) جاء ”تقديرا لمسيرته الأدبية والثقافية وأثره في الحياة الشعرية والفلسفية“.

وأضافت أن جناحها في المعرض سيستضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا يسلط الضوء على أبرز مراحل حياة جوته ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمحاضرات التي تتناول الأبعاد الثقافية والفكرية لشخصية الأديب الألماني الشهير.

وتقام الدورة الثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 15 إلى 21 أبريل/ نيسان بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ”من خلال تسمية جوته شخصية محورية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فإننا نسلط الضوء على شخصيته وأعماله كونها نموذجا رائعا للتبادل الثقافي العربي الألماني“.

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد أطلق المعرض لأول مرة عام 1981، وأقيمت الدورة الأولى في المجمع الثقافي قبل أن يتحول المعرض إلى مناسبة سنوية ثابتة في 1993