الإسباني فرانسيسكو برينيس يفوز بجائزة ثربانتس لعام 2020

فاز الشاعر والأكاديمى الإسبانى فرانسيسكو برينيس، بجائزة ثربانتس لعام 2020، وهى أرفع جائزة إسبانية فى مجال الأدب المكتوب باللغة الإسبانية، حسبما أعلن وزير الثقافة والرياضة الإسبانى، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس

وتم الإعلان عن فوز برينيس بالجائزة، التى تقدر بـ125 ألف يورو، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع لجنة التحكيم التى شارك عدد من أعضائها فى اتخاذ القرار عن بعد بسبب جائحة كورونا، وقررت اللجنة برئاسة سانتياجو مونيوث ماتشادو مدير مؤسسة ريال أكاديميا الإسبانية، حسب ما ذكر وام 24، منح الجائزة لبرينيس "88 عاما" باعتبار أنه "يتجاوز ما هو مجسد إلى الميتافيزيقى والروحاني، إلى مقاصد الجمال".

يعد برينيس أحد القلائل من جيل الـ50، وقد حصل على جوائز مرموقة أخرى مثل الجائزة الوطنية للأدب وجائزة الملكة صوفيا للشعر الإيبروأمريكى، وجائزة فدريكو جارسيا لوركا العالمية للشعر والجائزة الوطنية للنقد.

جائزة ميجيل دى ثيربانتس للآداب باللغة الإسبانية والمعروفة أيضًا باسم جائزة ثيربانتس أو جائزة ميجيل دى ثيربانتس هى أكبر جائزة أدبية تمنح سنويًا من قبل وزارة الثقافة الإسبانية وبناءً على اقتراحات رابطة أكاديميات اللغة الإسبانية فى البلدان الناطقة باللغة الإسبانية.

وأطلقت الجائزة عام 1976 ، وهى تعد أرفع تكريم أدبى للكتاب باللغة الإسبانية عن مجمل إنجازاته، إلا أنها فى الوقت ذاته لا تعد الأكبر قيمة مادية، وتهدف هذه الجائزة إلى تقييم أعمال أدباء الذين يكتبون بالإسبانية بشكل عام مع إسهاماتهم رفيعة المستوى فى إثراء التراث الثقافى الإسبانى والأرث الأدبى العالمي.

وتبلغ قيمة الجائزة ما بين 125 ألف يورو، وتحمل اسم الأديب الإسبانى الشهير ميجيل دى ثيربانتس، مؤلف رواية دون كيخوطى دى لا مانتشا والتى كتبت بين عامى "1605 – 1615"، والتى تعد واحدة من بين أفضل الأعمال الروائية المكتوبة قبل أى وقت مضى، واعتبرها الكثير من النقاد بمثابة أول رواية أوروبية حديثة وواحدة من أعظم الأعمال فى الأدب العالمي.