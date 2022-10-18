الإمارات: انطلاق مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام يقام مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام على مدار 3 أيام في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويضم قادة وصناع قرار ومسؤولين في مؤسسات إعلامية بارزة من مختلف دول العالم.

الإمارات: انطلاق مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام

صياغة مستقبل قطاع الإعلام



يأتي ذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات. ويوفر مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام تحت شعار (صياغة مستقبل قطاع الإعلام) منصة عالمية حقيقية لحوار حيوي حول مستقبل قطاع الإعلام في العالم، ويركز على رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال توحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المتطورة.

تشتمل الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، على معرض ومؤتمر، لاستكشاف أحدث التطورات في قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.

ويوفر هذا الحدث العالمي للمؤسسات الإعلامية منصةً مميزة لمناقشة فرص التعاون والشراكات التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام، وضمان استدامته على المدى البعيد، ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومفيد.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، إن المؤتمر المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام يضم عددا من المتحدثين يمثلون حكومات ومنصات إعلامية متعددة إضافة إلى خبراء إعلاميين.

وأكد أن الهدف من المؤتمر تعزيز الحوار بين الممارسين والمنظمين للإعلام بشتى صوره والوصول إلى حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام، إلى جانب رسم خارطة طريق مستقبلية للنهوض بالإعلام.

من جانبه، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: "يشكل استقطاب الكونغرس العالمي للإعلام لهذه الكوكبة من المتحدثين البارزين من مختلف دول العالم تأكيداً لأهمية هذا الحدث العالمي، باعتباره منصة عالمية فاعلة تجمع القادة وصناع القرار والمؤثرين، ورواد ومؤسسات الإعلام من دول العالم لبحث الرؤى والتصورات، والأفكار المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح القطاع في المستقبل، والدور المحوري الذي يلعبه الكونغرس في دعم تكوين علاقات الأعمال العالمية وإعادة تصور الشركات في مستقبل قطاع الإعلام".

الإمارات: انطلاق مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام

المتحدثين

تشمل قائمة المتحدثين الذي تأكد حضورهم شخصيات بارزة، من بينها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، ومونيكا موتسفانجوا وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة من زيمبابوي وواين بيرغ، الرئيس التنفيذي لقطاعات الإعلام الرقمي والثقافة والأزياء في مدينة نيوم، من المملكة العربية السعودية، ونجيب قويعة الرئيس التنفيذي لمدينة موريشيوس الإعلامية، وأدريان مونك المدير العام ورئيس شؤون المشاركة العامة والاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي من سويسرا، وزُبير تيمول الشريك الحالي ونائب الرئيس في شركة ميلت ووتر من دولة الإمارات، وخافيير فيلانوفا المدير التنفيذي لميجاميديا من تشيلي، وصوفي هفيتفيد كبيرة المستشارين الإعلاميين والباحثة في شؤون الدراسات المستقبلية في معهد كوبنهاجن للدراسات المستقبلية من الدنمارك، وسانجاي سندواني المدير التنفيذي لصحيفة إنديان إكسيبرس أونلاين من الهند، وفيليب بيتيتبونت المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنصة نيوزبريدج من فرنسا، وأدريان ويلز الرئيس التنفيذي لشركة إينكس من لوكسمبورغ.

ويستضيف الكونغرس العالمي للإعلام منصةً عالمية تتيح للمشترين والبائعين الاجتماع وتبادل الأفكار والتواصل ومزاولة الأعمال التجارية واستكشاف منتجاتٍ وحلول وتقنيات جديدة، بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة من قطاع الإعلام والإنتاج، مما يقدم فرصةً مثالية للارتقاء بقطاع الإعلام في المنطقة والعالم.

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