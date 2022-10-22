الإمارات: انطلاق أعمال الدورة الخامسة من القمة الثقافية تحت شعار "الثقافة أسلوب حياة" في منارة السعديات بأبوظبي، وذلك لاستكشاف مستقبل قطاع الثقافة ومناقشة الحلول الثقافية الإبداعية لأبرز القضايا العالمية الملحة التي تؤثر على العالم اليوم.

الإمارات: انطلاق أعمال الدورة الخامسة من القمة الثقافية

التحديات المعاصرة

تناقش القمة التحديات المعاصرة التي تقود وتدفع إلى التغيير في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، والقطاعات الثقافية الأوسع في عالم اليوم وتتناول مفهوم تبني الثقافة تجربة حية في عالم شهد تحولات جذرية فرضتها جائحة كورونا، والفهم بشكل أفضل للتأثير الواسع للثقافة على حياتنا الفردية والجماعية.

الإمارات: انطلاق أعمال الدورة الخامسة من القمة الثقافية

180 متحدث

يشارك في القمة أكثر من 180 متحدثاً من جميع أنحاء العالم، وتتضمن جلسات حوارية بين الفنانين وعدداً من العروض الثقافية التي تحتفي بجميع أشكال الفن إلى جانب عروض غنائية وفنية عالمية ومجموعة من الأغاني الكلاسيكية.

وتكرس القمة من خلال مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والمحاضرات والعروض التقديمية والمباحثات، خبرات المشاركين من القادة الثقافيين والفنانين وصناع القرار والباحثين والمفكرين والتربويين والمبدعين لدراسة هذه القضايا المعاصرة الملحة.

صدر حديثاً كتاب "الحرب في الشرق"

أبو ظبي: القمة الثقافية من 23 إلى 25 أكتوبر