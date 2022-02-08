الإمارات للآداب: تكريم الفائزين في مسابقة الشعر للجميع احتفى اليوم الثلاثاء مهرجان طيران الإمارات للآداب بشعراء الإمارات الصغار في حفل خاص لتكريم الفائزين في مسابقة الشعر للجميع، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتمنح المسابقة السنوية الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، الفرصة لإظهار مهاراتهم في فنون الخطابة والأداء الشعري من خلال رؤاهم المتفردة للقصائد المفضلة، والتي تم إلقاؤها هذا العام عبر الإنترنت.

الإمارات للآداب: تكريم الفائزين في مسابقة الشعر للجميع

680 مشاركة

وقد قامت لجنة تحكيم مختصة بتقييم المشاركين واختيار الفائزين. وتضم اللجنة نخبة من شعراء المهرجان، أبرزهم د. عفراء عتيق، ودانابيل جوتيريز وروشيل بوتكار. واستقطبت مسابقة الشعر للجميع أكثر من 680 مشاركة، باللغتين العربية والإنجليزية، وتنافس المشاركون ضمن الفئتين العمريتين: 8 و13 عاماً و14 و18 عاماً.



ويرعى بنك الإمارات دبي الوطني المسابقة منذ 6 دورات، وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: "كالعادة، كان مستوى الأداء رائعاً، وقد استمتعنا كثيراً بتقييم وتحليل رؤى المشاركين للقصائد بفهم معاصر، ويسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم هذه المسابقة، لأنها أفضل الوسائل للاحتفاء بالتقاليد الإماراتية العريقة والتقاليد الشفوية بأسلوب حديث".

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