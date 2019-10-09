الاحتفال بالعيد الـ31 لافتتاح دار الأوبرا المصرية

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ31 لافتتاح دار الأوبرا المصرية، على مدار ليلتين متصلتين يقاما في الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم 12 شخصية ساهمت في اثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هامًا في تقديم ونشر الفنون الجادة في مصر.

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا أن وزير الثقافة تكرم كل من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الأوبرا الأسبق، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة.

وأضاف رئيس الأوبرا أن الحفلين من إخراج جيهان مرسي ويضمان بانوراما من الفنون الراقية التي تختص الأوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الاوبرالى، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها أفلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضًا للفنون التشكيلية تحت عنوان في حب الأوبرا يضم أكثر من 100 عمل فنى متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير.

يشار أن برنامج الحفلين يتضمن فاصلين بمصاحبة الاوركسترا والكورال الاحتفالى بقيادة المايسترو ناير ناجى تقدم خلال الأول فرقة أوبرا القاهرة مقتطفات من اشهر المسرحيات الغنائية والاوبرات العالمية منها صوت الموسيقى - كاروسيل لـ ريتشارد روجرز، صدفة جميلة لـ ساي كولمان، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد فيبر، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه، صلاة صقلية - قوة القدر لـ جوزيبى فيردى إلى جانب عدد من الأعمال النابوليتانية منها أنت يا من لاتبكي لـ إرنستو دى كورتيس، سانتا لوتشيا لـ تيودور كوتراو، دويتو قل فقط أنى أحبها لـ رودولفو فالفو، وديتو ياشمسي لـ إدواردو دى كابوا.. أداء عماد عادل، ليلي إبراهيم، جاكلين رفيق، الهامي أمين، دينا اسكندر، مني رفلة، هشام الجندي، عبد الوهاب السيد، وليد كريم، جولي فيظي، رضا الوكيل، ايمان مصطفى وعمرو مدحت، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل مشاهد من باليهى بحيرة البجع لـ تشيكوفسكى وزوربا لـ ميكس ثيودوراكيس.

اما الفاصل الثانى يضم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى منها مضناك، قلبى دليلى، شباكنا ستايرة حرير، اعز الناس، ضحك ولعب وجد وحب، لحن الوفا، العيون السود، اغدًا القاك، يوم جديد إلى جانب تتر مسلسل العائلة ولحن امرأة من زمن الحب.. أداء ايمان عبد الغنى، أحمد عفت، مى فاروق والطفلتين كنزى تركى ووفاء عماد.

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية كما اتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التي تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى اصبحت درة قلاع الفنون الجادة في مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا وامست أحد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية.