الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية منذ عام 1967 ، تقام الاحتفالات باليوم الدولي لمحو الأمية (ILD) سنويًا في جميع أنحاء العالم لتذكير الجمهور بأهمية محو الأمية كمسألة كرامة وحقوق الإنسان ، ولتعزيز أجندة محو الأمية نحو مجتمع أكثر معرفة بالقراءة والكتابة واستدامة. على الرغم من التقدم المحرز ، لا تزال تحديات محو الأمية قائمة مع 771 مليون شخص أمي في جميع أنحاء العالم ، معظمهم من النساء ، اللائي ما زلن يفتقرن إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية ويواجهن ضعفًا متزايدًا.

الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية

24 مليون متعلم قد لا يعودون إلى التعليم الرسمي

اتخذ السياق العالمي المتغير بسرعة معنى جديدًا على مدى السنوات الماضية ، مما أعاق تقدم الجهود الأدبية العالمية. في أعقاب الوباء ، قد لا يعود ما يقرب من 24 مليون متعلم إلى التعليم الرسمي ، ومن المتوقع أن يكون 11 مليون منهم من الفتيات والشابات. لضمان عدم تخلف أحد عن الركب ، نحتاج إلى إثراء وتحويل مساحات التعلم الحالية من خلال نهج متكامل وتمكين تعلم القراءة والكتابة من منظور التعلم مدى الحياة.

سيتم الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية هذا العام في جميع أنحاء العالم تحت شعار "تحويل مساحات تعلم القراءة والكتابة" وستكون فرصة لإعادة التفكير في الأهمية الأساسية لمساحات تعلم القراءة والكتابة لبناء المرونة وضمان توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع.

على المستوى العالمي ، سيتم تنظيم حدث دولي مختلط لمدة يومين يومي 8 و 9 سبتمبر 2022 ، في كوت ديفوار. يقع الاحتفال العالمي باليوم الدولي لمحو الأمية في قلب المستويات الإقليمية والقطرية والمحلية. على هذا النحو ، سيتم الإعلان عن البرامج المتميزة وممارسات محو الأمية لهذا العام من خلال حفل توزيع جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2022.

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