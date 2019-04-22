تحتفل جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة".

وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، فى تصريح اليوم الاثنين، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام يعتبر منصة لمناقشة موضوع حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الرياضة والمؤسسات الرياضية والتوعية بأساليب الحماية لهذه الحقوق ورفع مستوى الوعي بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية هذه المنتجات.

وأضافت أن للرياضة دورا كبيرا في زيادة مصادر الدخل، وتعتبر موردا اقتصاديا وصناعيا عالميا ومصدرا للاستثمارات في كافة البلدان، وذلك من خلال الاستثمار في المرافق (الملاعب الرياضية وشبكات البث)، لذا فإن الإلمام الكافي بحقوق الملكية الفكرية يعد عاملا أساسيا لهذه المؤسسات في تحقيق الربح وتعزيز تطوير المعدات والأدوات التي تساعد في تحسين الأداء الرياضي ونمو صناعة الرياضة.

يشارك في الاحتفال المسؤولون الحكوميون عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الرياضيين والقانونيين والباحثين والمبتكرين والمبدعين في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.