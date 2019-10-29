الانتهاء من جولة اختيار شعراء برنامج "شاعر المليون"

اختتمت لجنة تحكيم الموسم التاسع من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، جولاتها التي انطلقت من العاصمة الأردنية عمان في 24 سبتمبر الماضي مرورًا بالرياض ثم الكويت، وصولًا إلى المحطة الأخيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتي انتهت مساء السبت الماضي.

واستطاع 15 شاعرًا وشاعرةً خلال الجولات الأربعة، حصد البطاقات الذهبية، متأهلين بذلك إلى المرحلة التالية من البرنامج، مرحلة الـ100 شاعرًا، حاجزين بذلك مقاعدهم في هذه المرحلة، وتوزعت البطاقات التي منحها أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج على النحو التالي: 8 بطاقات في محطة الرياض، 5 بطاقات في محطة الكويت، وبطاقتين في محطة أبوظبي، فيما لم تحظ محطة العاصمة الأردنية عمان بأي بطاقة ذهبية، حسب بيان صحفي للجنة.

وشهدت المحطة الأخيرة أبوظبي تميزًا واضحًا من حيث التنوع والمستوى الشعري، حيث حظيت الجولة بوجود شعراء متميزين من داخل دولة الإمارات العربية وخارجها، بالإضافة إلى وجود عدد مميز من الشاعرات اللواتي قدمن قصائد تؤكد قدرتهن على خوض غمار المنافسة في الموسم الحالي، والانضمام إلى قائمة شاعرات البرنامج اللواتي تميزن على مدار المواسم السابقة.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، عبيد خلفان المزروعي، “جولة أبوظبي سجلت النجاح المتوقع من حيث الإقبال والمستوى الشعري الذي لمسناها من الشعراء والشاعرات الذين شاركوا في الجولة على مدار الأيام الثلاث الماضية، وقد توافد مئات الشعراء من الإمارات ودول الخليج ومختلف الجنسيات العربية، إلى مسرح شاطئ الراحة للمشاركة ومقابلة لجنة التحكيم في آخر جولاتها”.

وأشاد المزروعي بجهود لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر باللجنة، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية تركي المريخي وبدر الصفوق، ودورهم الكبير والمميز في اختيار نجوم الشعر النبطي.