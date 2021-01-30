البحث عن الحقيقة في رواية "آخر أيام الباشا" رشا عدلي

تأخذنا هذه الرواية في رحلة حسن البربري مرافق الزرافة التي أهداها محمد علي باشا، حاكم مصر في القرن التاسع عشر، لملك فرنسا.

وتكشف الرحلة عن أحداث وأسرار مثيرة، فالبربري لم يكن مجرد حارس زرافة، بل كان أكثر من ذلك بكثير. بطل العمل هو أستاذ تاريخ، كرس حياته للدراسة والأبحاث، واقتنع بأن الخوف الذي أصاب الباشا في نهاية حياته كان نتيجة مؤامرة تعرض لها. يبحث البطل بكل الوسائل، وفي النهاية يقرر أن يفتح مقبرة الباشا لتحليل رفاته...



رشا عدلي

رشا عدلي روائية مصرية من مواليد القاهرة عام 1972، وهي باحثة ومحاضرة حرة في تاريخ الفن ومراسلة مجلة الإمارات الثقافية بالقاهرة. صدرت لها سبع روايات: "صخب الصمت" (2010)، "الحياة ليست دائما وردية" (2013)، "الوشم" (2014)، "نساء حائرات" (2014)، "شواطئ الرحيل" (2016)، "شغف" (2017) التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2018، و"آخر أيام الباشا" (2019)، بالإضافة إلى دراسات، منها "القاهرة المدينة الذكريات" (2012) و"المرأة في تاريخ الفن" (تحت النشر).

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