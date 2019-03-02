صدر حديثا رواية بعنوان «نساء في بيتي» للكاتبة هالة البدري

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، رواية بعنوان «نساء في بيتي» للكاتبة هالة البدري، حيث طرحتها الدار بمنافذها المختلفة.



ومن أجواء الرواية: «دعوني أبوح لكم بسر عن نساء، في الليل، يأتين لزيارتي.. لي مع كل واحدة منهن قصة طويلة. على الحائط لوحة ضخمة رسمتها جورجيا أوكيف أم الحداثة الأمريكية التي حاصرها حبيبها في خانة الأنثى فهربت إلى الصحراء لترسم، حتى رحلت عام 198».



وقالت: «في مكتبتي رسالة ماجستير تجمعني بالشاعرة والروائية النمساوية إنجبورج باخمان، التي ماتت محترقة عام 1972 عن 47 عامًا في كوخها بإيطاليا. وفي المكتبة أيضًا روايات للكاتبة المصرية قوت القلوب الدمرداشية، التي انقلبت حياتها من أميرة إلى امرأة مطاردة، بسبب تحدي حبيبها لعبد الناصر، وماتت مقتولة على يد ابنها في روما عام 1968. يأتين إلى بيتي في المساء مُضمَّخات برغبة قوية في الحكي.. يأتي معهن عشاقهن، وأصدقاؤهن، وأزواجهن.. فتختلط حياتهم بحياتي.. ويصبحون من أقرب أصدقائي، نكون عالمًا واحدًا، ليصبح السؤال فيه عما جمعنا معًا ذا معنى».