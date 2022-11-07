الدكتور خالد غطاس يلتقي جمهور الشارقة للكتاب 11 نوفمبر يطل الدكتور اللبناني خالد غطاس الخبير في السلوك البشري في جلسة نقاشية يوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر، في الساعة السابعة مساءً، خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي انطلقت في 2 نوفمبر وتنتهي في 13 نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة.

الدكتور خالد غطاس يلتقي جمهور الشارقة للكتاب 11 نوفمبر

شخصية مؤثرة

ويعد الدكتور خالد من أهم الشخصيات التلفزيونية المؤثرة، كما أن لديه قناة على منصة يوتيوب يشارك من خلاله متابعيه بآرائه وخبرته عن طريق طرح المواضيع الاجتماعية والإنسانية، التي تذكر الشباب بالقيم ونشر الوعي وبث الإيجابية في النفوس. كما يستخدم مصادر واقعية متنوعة منها القصائد والأغاني والكتب والقصص. ونجح غطاس مؤخراً في جذب ملايين المتابعين بسبب قدرته على التحفيز والإقناع والطريقة الإبداعية التي يقدم بها النصائح لمتابعيه.

الدكتور خالد غطاس يلتقي جمهور الشارقة للكتاب 11 نوفمبر

الدكتور خالد غطاس

ولد في 15 أيلول 1983 ميلادي، درس الثانوية العامة في مدينة صيدا اللبنانية، حصل على شهادة البكالوريوس بتخصص الكيمياء التحليلية من جامعة بيروت 2005، وشهادة الماجستير بتخصص الكيمياء العضوية 2008، عن رسالة البحث العلمي ضد مرض السرطان. كما حصل على الدكتوراه في البيولوجيا الخلوية والجزئية سرطان الثدي من الجامعة الأمريكية ببيروت. ثم انتقل بعدها إلى إسبانيا حيث حاز ماجستير في إدارة الأعمال الدولية. بالإضافة الى عمله، يقوم غطاس في إلقاء محاضرات تنمية بشرية قريبة إلى الواقع.

لغطاس كتاب يحمل اسم "وكان النفاق جميلاً"



يُعدّ "... وكان النّفاق جميلا" الكتاب الأول للمؤلّف، ويضم روايات فلسفيّة قصيرة قد لا تبدو مترابطة في البداية، إلّا أنّها لا شك تجتمع بجوهرها فينا نحن بني الإنسان.

تناقش هذه الروايات معضلات اجتماعية وفرديّة تواجه الإنسان المعاصر. إلّا أن الكاتب لا يقدّم حلولاً لأي من تلك المعضلات، بل يحاول بأسلوب مباشر وغير مباشر أن يفتح أبواب الفكر لدى القارئ ليتأمّل فيما آلت اليه دنيا اليوم من فقدان للهويّة، وإفراط في العقلانيّة، ومبالغة في الانفتاح، وإدمان على التكنولوجيا وغيرها مما يؤثّر على جوهر الإنسان وقدراته البشرية كالحب والأمل والإبداع والخيال والإيمان، وغير ذلك.

المصدر: https://www.goodreads.com/

المصدر: https://sba.gov.ae/

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