السنغال ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض القاهرة للكتاب

الهيئة العامة المصرية للكتاب، ستصدر 540 عنوانا جديدا، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 51، التي سوف تقام يوم 22 يناير المقبل حتى يوم 4 فبراير2020 ، ومن المقرر أن يقام المعرض بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

ويشار إلى أن السنغال تحل دولة ضيف شرف الدورة المقبلة، ويحل جمال حمدان شخصية عام معرض الكتاب.

وجدير بالذكر، أنه فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (51) والمقرر انعقادها فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه فى كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهى الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن أفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى.

كما تم فتح باب التقدم لجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب ، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة، بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

يستمر التقدم للجائزة حتى نهاية ديسمبر 2019 ، ويشترط أن يكون العمل المتقدم طبعة أولى، وأن يكون المؤلف مصرى الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2019 ولم يحصل على جائزة أخرى، وألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات، ويتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل ،ولا يجوز ترشح أحد أعضاء لجنة التحكيم للجائزة ، ولا يجوز اقتسام الجائزة بين أكثر من فائز .

وسوف يتم الاعلان عن الفائزين ، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الجوائز فى ختام معرض القاهرة الدولى للكتاب (51)