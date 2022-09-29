الشارقة: التوقيع على ميثاق «العواصم العالمية للكتاب» ممثلة عن الشارقة «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، وقّعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في مدينة فروتسواف البولندية، على ميثاق شبكة العواصم العالمية للكتاب، تجسيداً لرؤية الإمارة في تعزيز مشاركة الكتاب بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف بلدان العالم.

الشارقة: التوقيع على ميثاق «العواصم العالمية للكتاب»

لقب «العاصمة العالمية للكتاب»

ويُشكل توقيع الميثاق خطوةً مهمة لدعم دور الشبكة وتحفيز الموقعين عليها للالتزام بمبادراتها وجهودها بشكل رسمي، إذ تضم الشبكة المدن الحائزة لقب «العاصمة العالمية للكتاب» من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتعمل على دعم جهود العواصم العالمية التي تعتزم الترشح لنيل اللقب في تنظيم الفعاليات المتعلّقة بالكتاب والقراءة، وفتح المجال أمامها للاستفادة من البرامج السابقة لتعزيز ثقافة القراءة والبحث والتعلّم حول العالم، وتحسين تنظيم الفعاليات الثقافية المستقبلية.

الشارقة: التوقيع على ميثاق «العواصم العالمية للكتاب»

رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين:

• «الشارقة تواصل التزامها بدعم الشبكة لبناء مجتمع عالمي يحمل الالتزام المشترك بترسيخ ثقافة القراءة».

اللقاء الثالث

يعد لقاء شبكة العواصم العالمية للكتاب في مدينة فروتسواف الثالث من نوعه، بعد اللقاء الأول للشبكة في «بيت الحكمة» بالشارقة العام الماضي، بحضور 16 ممثلاً للمدن الحاملة للقب «العاصمة العالمية للكتاب»، الذي تمنحه «يونسكو»، فيما عقد اللقاء الثاني بالعاصمة الجورجية تبليسي في أبريل الماضي.

اقرأ أيضاً:

صدور طبعة جديدة من «باريس في الأدب العربي الحديث»