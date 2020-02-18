الشارقة تُطلق جائزة لنقد الشعر العربي

أطلقت دائرة الثقافة في الشارقة جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، التي تُعنى بالنقد الأدبي الموجّه للشعر العربي، الذي يفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.

المشاركة في الجائزة مفتوحة للنقاد العرب وفق شروط، أبرزها أن يكون البحث المقدم مخطوطاً معداً للنشر، ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يُقدم في الوقت ذاته لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملاً أصلياً مخصصاً للجائزة، ولا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث، أن يلتزم البحث المعايير العلمية، وأن يكون مستوفياً شروطها، مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث، ولا تلتزم الدائرة بإعادة النصوص، سواء فازت أم لم تفز، ويتم الإعلان عن الفائزين وتوزع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي، في يناير من كل عام، كما تتكفل دائرة الثقافة في الشارقة بطباعة الأعمال الفائزة، وتحتفظ بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.

تبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 100 ألف درهم، والثاني 75 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم. وستعمل الدائرة على تعميم الجائزة على الجامعات والأكاديميين المتخصصين في النقد بالبلدان العربية، إضافة إلى الندوات التعريفية التي ستنظمها بيوت الشعر في الوطن العربي، لإتاحة الفرصة لأوسع مشاركة عربية