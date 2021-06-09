الشارقة للكتاب تستضيف أحمد مراد لمناقشة "لوكاندة بير الوطاويط"

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات "نادي القراء" الروائي أحمد مراد، فى جلسة "عن بعد" يناقش خلالها أحدث أعماله الروائية بعنوان "لوكاندة بير الوطاويط"...

الصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الجمعة 11 يونيو، عند الساعة السابعة مساءً، عبر منصة "الشارقة تقرأ".

وتتناول الجلسة، التى تديرها الإعلامية ندى الشيبانى، رواية "لوكاندة بير الوطاويط"، التى تبدأ أحداثها بعد العثور على يوميات تعود للعام 1865، كان قد أرخ فيها مصور الموتى "سليمان السويفى" المكلف بالتقصى عن جرائم القتل قبل إنشاء جهاز الشرطة، الكثير من المشاهد التى تحوّلت إلى عمل أدبى أراد لها الكاتب أن تمتاز بالكثير من التشويق والتسلسل المتوازن فى البناء وحركة الشخصيات.

يشار إلى أن الروائى المصرى أحمد مراد أحد أبرز الكتاب فى مجال الروايات التشويقية، كما أنه مهتم بمجالات التصوير وكتابة السيناريو والتصميم الجرافيكى، وصدر له العديد من الأعمال الروائية منها "1919" و"أرض الإله"، و"تراب الماس"، و"الفيل الأزرق" التى تحولت لفيلم سينمائى حصد نجاحات كبيرة.

ويتيح "نادي القراء" من خلال سلسة الجلسات الحوارية المفتوحة التي يعقدها (عن بعد) أمام الجمهور المجال أمام القراء ومحبي الكتاب للالتقاء بنخبة من كبار الأدب العربي والعالمي، في إطار رسالة "هيئة الشارقة للكتاب" وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.