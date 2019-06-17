الشاعر الأردني أمجد ناصر بطل العدد الجديد من "أخبار الأدب" المصرية

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في منتصف أيار الماضي فاجأ الشاعر أمجد ناصر أصدقاءه وقراءه بنبأ صادم، أن الطبيب نصحه بكتابة وصيته، فليس بإمكانه الحياة إلا لبضعة أسابيع.