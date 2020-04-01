الشاعر الإماراتي مبارك العامري يفوز بلقب شاعر المليون

فاز الشاعر الإماراتي مبارك بالعود العامري بالدورة 9 من مسابقة شاعر المليون، وذلك خلال المنافسات التي انتهت قبل قليل على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، كرم الفائزين معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وحصل خلال العامري على بيرق الشعر وعلى 5 ملايين درهم.

فيما احتل الشعراء السعوديين المراكز الخمسة المتبقية وحصل الشاعر مطربي بن دحيم العتيبي والفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، وحصل الشاعر محمد الحمادي العتيبي الفائز بالمركز الثالث على 3 ملايين درهم، أما الشاعر محمد البندر المطيري والفائز بالمركز الرابع فحصل على مليوني درهم، بينما حصل الشاعر عبدالمجيد سعود الغيداني والفائز في المركز الخامس على مليون درهم، وأخيراً حصل الشاعر أحمد بن عايد البلوي الذي احتل المركز السادس على 600 ألف درهم.

وكانت منافسات المسابقة التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، قد استمرت ولكن للمرة الأولى بدون تواجد الجمهور في المسرح تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات العربية في التصدي لانتشار فيروس كورونا.