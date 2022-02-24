العنصرية في كتاب "أحكام الإعدام الثلاثة لكلارنس هندرسون" صدر حديثا في الولايات المتحدة كتاب أحكام الإعدام الثلاثة لكلارنس هندرسون الذى حل ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا في أمريكا ويروى قصة كلارنس هندرسون وهو مزارع أسود متهم ظلماً حُكم عليه بالموت ثلاث مرات مختلفة لارتكابه جريمة قتل لم يرتكبها عقب إلصاق الجريمة به على الرغم من قلة الأدلة.

العنصرية في كتاب "أحكام الإعدام الثلاثة لكلارنس هندرسون"

قصة هندرسون

استغرقت محاكمة كلارنس هندرسون الأولى يومًا واحدًا فقط وشهدت دفاعًا عامًا باهتًا، يروي الكتاب أيضًا قصة هومر تشيس، وهو مظلي سابق في الحرب العالمية الثانية وراديكالي من نيو إنجلاند، أرسله الحزب الشيوعي إلى الجنوب لتجنيد الأمريكيين الأفارقة لمساندة لقضية مع منحهم فرصة لزيادة الحرية.

من خلال كل ذلك فإن أحكام الإعدام الثلاثة لكلارنس هندرسون هي صورة لمجتمع هو المجتمع الأمريكى، وبلد هو الولايات المتحدة، عند مفترق طرق ، يحاول الاختيار بين المسار الصحيح وطريق من الماضى يتضمن مشكلة العنصرية والعبودية.

أثارت القضية قوى تشمل المؤسسات القانونية والصحفية وسط محاولات استخدام تكتيكات العنصرية والتخويف ضد السكان الذين اعتقدوا عمومًا أن القضية ضد هندرسون كانت مشبوهة في أحسن الأحوال، لكنها في النهاية ، قصة تبعث على الأمل حول كيف أنه حتى عندما تبدو الأشياء مظلمة ، يمكن تحقيق قدر ضئيل من العدالة رغم كل الصعاب، إنه الكتاب النادر الذي يتم قراءته في الوقت المناسب ومع ذلك لا يزال قادرًا على إلقاء ضوء على ماضي أمريكا ومستقبلها ، فضلاً عن حاضرها.

مؤلف كريس جوينر هو مراسل استقصائي في Atlanta Journal-Constitution مع أكثر من عقدين من الخبرة في الصحافة ، بدءًا من الصحف المجتمعية إلى الأخبار الوطنية والدولية والخدمات السلكية. قدم تقريرًا من إعصار كاترينا في عام 2005 والتسرب النفطي في ديب ووتر هورايزون عام 2010. كمراسل استقصائي ركز على الكشف عن المجتمعات المخفية وقد كتب عن عصابات الشوارع والحياة داخل سجن سوبرماكس.

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