مكتبة البوابة: «الميتة العاشقة..» لتيوفيل غوتييه صدر عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتاب «الميتة العاشقة وقصص فنطازية أخرى» لتيوفيل غوتييه ونقله إلى العربية الكاتب والمترجم التونسي محمد علي اليوسفي. ويأتي الكتاب ضمن سلسلة «كلاسيكيات الأدب الفرنسي» التي استحدثها المشروع، ويحررها ويراجع ترجماتها الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في فرنسا كاظم جهاد.

مكتبة البوابة: «الميتة العاشقة..» لتيوفيل غوتييه

من هو تيوفيل غوتييه

ولد تيوفيل غوتييه في تارب في جنوب فرنسا عام 1811 ونشأ بباريس وتوفّ في ضاحيتها نويي-سور-سين في 1872. تعرف في المدرسة الابتدائيّة على جيرار دو نرفال، وفي يفاعته على فكتور هوغو، فاعتبره معلمه. أعرب باكرا عن ولع كبير بالفن رغم حولٍ في عينيه، وتعلم الرسم، وتعرف على كبير رسامي فرنسا الرومنطيقيين أوجين دولاكروا الذي شرع يوجهه فيه. بيد أن شغف الكتابة كان الأقوى عنده، فراح من خلالها يساهم مساهمة فعالة في الحركة الرومنطيقية، وينشر باضطراد قصائد وقصصا وروايات ومتابعة نقدية للرسم والنحت.

من أهمّ مجموعاته الشعرية «ملهاة الموت» و«مزجّجات وأحجار منقوشة»، ومن أشهر رواياته «الآنسة موبان» و«رواية المومياء».

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