العويس الثقافية تشارك في معرض الشارقة للكتاب أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبر صفحتها الرسمية عن مشاركتها في الدورة الـ 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام من 2 ولغاية 13 نوفمبر ـ وتعرض العويس مجموعة كبيرة الكتب في دار العنوان بالقاعة الأولى جناح X 4.

العويس الثقافية تشارك في معرض الشارقة للكتاب

الإصدارات

تمثل إصدارات المؤسسة إضافة حقيقية للمكتبة العربية فقد انتهجت المؤسسة خطا متزنا للنشر ومتنوعا بين النقد والتوثيق والأدب والدراسات، كما وثقت المؤسسة جميع ندواتها التي أقامتها داخل وخارج الإمارات، وأصدرت عشرات الكتب ضمن سلسلة “الفائزون” وسلسلة “أعلام من الإمارات” وانتخبت كتاباً مميزاً ومؤثراً لكل فائز وأعادت طباعته ليكون متوفراً بين أيدي القراء.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن علي العويس في هذه التظاهرة وسط اهتمامها المتزايد بقطاع النشر من خلال رفد المكتبة بكتب نوعية متميزة تعكس توجهاً ثقافياً أصيلاً من خلال سلاسلها المتميزة مثل سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تؤكد دور المؤسسة في دعم الفعل الثقافي، ودأبها وحرصها على تخليد إنجازات أولئك الذين عبّدوا طريق الفكر والثقافة والمعرفة في الإمارات، والذين أعطوا ثمرة حياتهم، فكانوا مشاعل تضيء درب المستقبل، وتفتح الأفق أمام الإبداع بكل أشكاله من درر الأدب والثقافة، لتعيدهم إلى الذاكرة الحية ولتفيد بأفكارهم النيّرة والطموحة، عقول الأجيال الجديدة.

وتشكل الكتب التي تصدرها المؤسسة مرجعاً هاماً بين أيدي طلبة العلم والمعرفة، والنقاد والمهتمين نظراً للقيمة الفكرية الكبيرة في صفحاتها ناهيك على الشكل الفني الأنيق للأغلفة والطباعة الفاخرة التي تميز كل إصدار. كما تتوفر إصدارات المؤسسة الكترونياً حيث يمكن طلب الكتب عبر الموقع: www.alowaisbooks.com.

العويس الثقافية تشارك في معرض الشارقة للكتاب

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية

يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية دأبت على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب نظراً لما يمثله من قيمة كبيرة في عالم صناعة الكتاب، حيث يستضيف هذا العام 2,213 ناشراً من 95 دولة منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم 123عرضاً فنياً، ويشارك في الفعاليات 150 من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

المصدر: https://www.alowais.com/

623 فعالية للأطفال في معرض الشارقة للكتاب