الكتب الأكثر مبيعًا على أمازون على مدار أسبوع واحد، وتحديدًا فى الفترة من 27 فبراير حتى الخامس من مارس 2022، ورصدت وسائل الإعلام الأجنبية، المعنية بالشأن الثقافى، وحركة مبيعات الكتب، والكتب الأكثر مبيعًا، قائمة ضمت 20 كتابًا على منصة أمازون، تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.

الملاحظ فى هذه القائمة، المعروفة بعدم ثباتها وبسرعة تحولاتها على مدار الأسبوع الواحد، هو تصدر الكاتبة الأمريكية كولين هوفر، الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، والروائية أيضًا، بأربعة أعمال.

الكتب الأكثر مبيعًا على أمازون

رواية "تذكير له" للكاتبة كولين هوفر

رواية "شقة باريس" للكاتبة لوسي فولي

رواية تأثير الشتاء" للكاتب ترافيس بيتشام

رواية "حقيقة" للكاتبة كولين هوفر

رواية "ينتهي بنا" للكاتبة كولين هوفر

رواية "أزواج إيفلين هوغو السبعة" للكاتبة تايلور جينكينز ريد

رواية "بيت السماء والنفس" للكاتبة سارة جيه ماس

الكتب الأكثر مبيعًا على أمازون

رواية "الخادمة" للكاتبة نيتا بروس

رواية "طريق لينكولن السريع" للكاتب عمر تاولز

رواية "فاسد" للكاتبة بينيلوبي دوغلاس

رواية "مكتبة منتصف الليل" للكاتب مات هيج

رواية "أتمنى لو كنت هنا" للكاتبة جودي بيكولت

رواية "مال العائلة" للكاتب تشاد زونكر

رواية "آخر شيء قاله لي" للكاتبة لورا ديف

رواية "الأشياء التي لم نتجاوزها" للكاتبة لوسي سكور

رواية "لم الشمل" للكاتبة ميجان كوين

رواية "تحدي السقوط 4" للكاتب JF Brink

رواية "بيت الأرض والدم" للكاتبة سارة جيه ماس

رواية "الأحكام والشروط" للكاتبة لورين آشر

رواية "الحب القبيح" للكاتبة كولين هوفر

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