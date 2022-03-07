المآذن في كتاب "نظرة طائر فوق أجواء القاهرة" صدر حديثا عن دار البلسم للنشر والتوزيع كتاب: “نظرة طائر فوق أجواء القاهرة” أو "A Bird's Eye View over Cairo"، تأليف: طارق المُري، رسم: الفنان محمد وهبة، ومراجعة لغوية عربية محمد حسن، ترجمة للإنجليزية دعاء إمبابي ،إخراج وتصميم فني سامر حلمي.

المآذن في كتاب "نظرة طائر فوق أجواء القاهرة"

نبذة الناشر:

" قاهرة الألف مئذنة، هكذا سميت القاهرة الجميلة، من مدى تنوع وإبداع وغزارة مآذنها وأبراجها الجميلة، على مر العصور حتى وقتنا المعاصر الحديث، طالما كانت القاهرة حاضرة الدنيا ومركز جذب للرحالة والمهاجرين، لقوة اقتصادها وجودة الحياة بها، ذلك انعكس على جمال معمارها وثرائه الشديد، وميزة تداخل أبراجها ومآذنها في خط سماء المدينة الجميلة فأصبحت عناصر تزيدها جمالا وبهاء.

يستعرض الكتاب أشهر المآذن والأبراج العالية بالقاهرة على مر التاريخ، في رؤية فنية معمارية تصف تلك العناصر وتشرح تميزها المعماري، مصحوبة برسومات إبداعية لتلك المآذن والأبراج بريشة فنان عشق القاهرة وتاريخها وجودة عمارتها.

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