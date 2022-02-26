مزار "الطائرات الورقية الصحراوية" لصيد الغزلان في الأردن عثر فريق من علماء الآثار الأردنيين والفرنسيين على مزار من العصر الحجري الحديث محفوظ جيدًا وسليمًا في موقع بعيد للصيد في صحراء الأردن الشرقية يعود تاريخه إلى ما يقرب من 9000 عام، وفقًا لموقع ancient-origins.

مزار "الطائرات الورقية الصحراوية" لصيد الغزلان في الأردن

ثقافة من العصر الحجري الحديث

ويمثل المزار ثقافة من العصر الحجري الحديث كانت موجودة في الغالب في بلاد ما بين النهرين العليا والمشرق، من حوالي 10800 إلى 8500 سنة مضت (8800-6500 قبل الميلاد)، وضم الفريق علماء آثار من جامعة الحسين بن طلال الأردنية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى.



تم اكتشاف المزار بالقرب من هياكل كبيرة كانت عبارة عن مصائد جماعية للغزال في منطقة نائية من الأردن، ويُعتقد أن هذه الهياكل، المعروفة باسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، قد استخدمت لإحاطة الغزلان البرية.

ما أدهش علماء الآثار هو أن الموقع محفوظ جيدًا على الرغم من عمره الطويل،. ونقلت الجزيرة عن عالم الآثار الأردني وائل أبو عزيزة، وهو المدير المشارك للمشروع ، قوله "الموقع فريد، أولاً بسبب حالة الحفاظ عليه، فعمره 9000 عام وكل شيء تقريبا على حاله"، هذا يعني أن علماء الآثار سيتمكنون من الوصول إلى مواد كاملة بشكل ملحوظ من الموقع لمعرفة المزيد عن ثقافة العصر الحجري الحديث في المنطقة.

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