"المختصر في العقيدة المتفق عليها بين المسلمين" تأليف هيثم بن جواد الحداد

هذه رسالةٌ مختصرةٌ لكنها جامعةٌ لجُلِّ مَبَاحثِ العقيدةِ التي يتفقُ عليها السوادُ الأعظمُ من المسلمينَ؛ من أهلِ الأثرِ، والأشاعرةِ، والماتريديَّةِ، والصوفيَّةِ، وغيرِهم...

مِن غيرِ المتعصِّبينَ كان المقصودُ من كتابتِها إثباتَ أنَّ ما يتفقُ عليه المسلمونَ مِن اعتقادٍ؛ أكبَرُ حجمًا وأهميَّةً وتأثيرًا مما يختلفون فيه، وأنَّ العواملَ العقيديَّةَ لاجتماعِهم واتحادِهم أقوى وأكثرُ عددًا من تلك التي تُفَرِّقُهُم.

ولتحقيقِ هذا الغرضِ - وأغراضٍ أخرى - جُعِلَ بناءُ هذا المتنِ أوَّلًا، ثم جُعِلَت عباراتُه ثانيةً، معتمدةً على القرآنِ والسنَّةِ؛ لفظًا كما وَرَدَتْ فيهما، ومعنًى كما أجمَعَ على ذلك علماءُ الأمَّةِ، ما استطَعْنَا إلى ذلك سبيلًا.

ولذلك فإنَّ هذا المتنَ قد امتلأَ بالذِّكْرِ الصريحِ أو الضمنِيِّ للنصوصِ القرآنيَّةِ، والأحاديثِ النبويَّةِ.