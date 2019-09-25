المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي للترجمة

يحتفل المركز القومي للترجمة، يوم الاثنين المقبل، باليوم العالمي للترجمة، بمجموعة كبيرة من الفعاليات، حيث ينظم ندوة بعنوان "سياسات الترجمة"، يشارك فيها الدكتور أنور مغيث رئيس المركز، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وحسام لطفي المستشار القانوني لاتحاد الناشرين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وذكر المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم تقديم خصومات 50% على جميع الإصدارات احتفالا بهذا اليوم، كما سيتم تنظيم مجموعة من حفلات التوقيع بمقر منفذ البيع: حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "تراث دافنشي" في تمام الساعة الرابعة مساءً بحضور المترجمة ناهد الديب، وفي تمام الرابعة والنصف مساءً يبدأ حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سبر أغوار العلم" بحضور المترجم الدكتور أحمد حمدي مصطفى، وحفل توقيع كتاب "جحا الصقلي" بحضور الدكتور حسين محمود والدكتورة لمياء الشريف، وفي الخامسة مساءً يقام حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "السينما والتاريخ" بحضور مترجمة الكتاب الدكتورة سحر سمير يوسف.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للترجمة هي مناسبة يُحتفل بها في يوم 30 سبتمبر من كل عام في عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين والذي تم تأسيسه في عام 1953، وفي العام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة كمناسبة سنوية لتعريف العالم بأهمية الترجمة ودور المترجمين الهام في نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة.