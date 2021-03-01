المركز القومي للترجمة يطلق عدداً من الجوائز الأدبية

فى إطار تشجيع المترجمين على خوض مسارى الترجمة من العربية وإليها، أطلق المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كريمة سامي، عددا من الجوائز الأدبية، خلال الفترة الأخيرة...

فى إطار اهتمام وزارة الثقافة بحركة الترجمة فى مصر، ولتبادل الثقافات بين مصر والشعوب الأخرى، ورفع الوعى داخل المجتمع، ولهذا نستعرض عبر التقرير التالى الجوائز التى طرحا المركز خلال العام الحالى 2021.

جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة

أعلن المركز القومى للترجمة عن إطلاق الدورة الثانية عشرة من جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة، جائزة الشباب للترجمة فى دورتها التاسعة وجائزة الترجمة العلمية فى دورتها السادسة، على أن ‎تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين "علمًا بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم".

الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير، بينما يحصل الفائز بحائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير، أما الفائز بجائزة الثقافة العلمية فيحصل على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير.

‎أما عن شروط التقدم للجوائز: "أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا فى إحدى دور النشر المصرية، ‎يكون العمل المترجم حاصلاً على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ‎يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة، ‎يجب أن يختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكى يتقدم لها وبعمل واحد، ‎لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى اوقت نفسه، ‎لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل؛ التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، ‎لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوى، ‎ألا يزيد عمر المتقدم لنيل جائزة الشباب وقت التقدم عن 40 عامًا.

‎‎تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.

‎جائزة ثروت عكاشة للترجمة

وبمناسبة الاحتفال بمئوية المفكر الدكتور ثروت عكاشة، إطلاق المركز أيضًا الدورة الأولى لـ "جائزة ثروت عكاشة للترجمة"، وأوضحت الدكتورة كرمة سامى، أن الدكتور ثروت عكاشة ألف وترجم وحقق، فكتب الموسوعة والمعجم، والدراسة النقدية والمحاضرة، وخاض فيها مجالات متنوعة فى النحت والتصوير والموسيقى والعمارة الإسلامية والمقامة والمسرح والشعر وأدب الرحلات، وترجم الشعر والمسرح والتربية وعلم النفس والرواية والحِكَم والتأملات الفلسفية والمذكرات الساخرة والتخطيط العسكرى.

وتتضمن شروط التقدم للجائزة: "أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا فى إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، ويشترط أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وتكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة، أن يلتزم العمل المترجم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المجمع عليها لدى المتخصصين فى مجالات الفنون البصرية والسمعية من (اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية).

كما لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى فى الوقت نفسه ولا يجوز لمن يفوز بالجائزة التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، ولا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.

أما عن الأوراق والوثائق المطلوبة فتتضمن : "نموذج المشاركة فى الجائزة، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة، سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، خمس نسخ من العمل الأصلى وخمس من الترجمة".

وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.

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