المصري محمد طارق يفوز بلقب برنامج "منشد الشارقة"

توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المنشد المصري محمد طارق بلقب برنامج منشد الشارقة بدورته الـ12، والذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في الحفل الختامي الذي جمع ستّة منشدين عرب، واستضاف المنشد العالمي ماهر زين على مسرح المجاز بالشارقة.

وحلّ في المركز الثاني المنشد الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، فيما أحرز المركز الثالث المنشد السوري حسن الجلب، بعد أن حصلا على أعلى نسب تصويت من قبل الجمهور ولجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد المصري ونقيب المنشدين في مصر محمود ياسين التهامي.

فيما قدّم كل من المتسابقين الجزائري نضال عيمن، والعراقي أركان القيسي، والمغربي إبراهيم إنهض، أجمل ما لديهم من خامات متميزة أظهروا من خلالها امتلاكهم ثقافة إنشادية واسعة وقدرات صوتية لاقت استحساناً وثناءً من لجنة التحكيم والجمهور.