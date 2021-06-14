المغربي رشيد الإدريسي يفوز بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

أعلنت لجنة التحكيم المشكلة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دائرة الثقافة بالشارقة، عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، حيث فاز بالمركز الأول رشيد الإدريسي من المغرب...

عن بحثه: «محمود درويش سيميائياً أو حين يفكر الشعر»، وفاز بالمركز الثاني أيمن إسماعيل سيد بكر من مصر عن بحثه «الطقوسية السردية المبالغة: نحو نظرية للشعر العربي الحديث»، وفاز بالمركز الثالث يوسف حطيني من فلسطين عن بحثه «السياق السرديّ في الشعر العربي المعاصر»، ونوهت اللجنة ببحث «المعلقة المرآة: من الشروح إلى بلاغة الحجاج»، فقد كان مميزاً في منهجه الحديث وتطبيقه على معلقة امرئ القيس.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن (جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي)، وقد تم تحديد «نقد الشعر من البلاغة إلى المناهج الحديثة» عنواناً للدورة الأولى.

وفتحت الدائرة باب القبول لأعمال النقاد والدارسين والباحثين العرب بدءاً من فبراير 2020 إذ تم استقبال 102 مشاركة وفق الآتي: (مصر 31، المغرب 19، العراق 16، الجزائر 8، الأردن 8، تونس 6، سوريا 4، اليمن 3، السودان 3، موريتانيا، السعودية، الإمارات وفلسطين واحدة لكل منها ؛ كما تم اختيار لجنة روعيَ فيها الكفاءة، إضافة إلى تمثيلها للخريطة العربية وتكونت من: د. علي جعفر العلاق (العراق) رئيساً للجنة، د. راشد عيسى (الأردن) عضواً، د. صديق عمر (السودان) عضواً، د. محمد أبو الفضل بدران (مصر) عضواً، حيث عملت لجنة التحكيم وفق المعايير العلمية والأكاديمية.

مذكرات الكاتب النمساوي ستيفان تسفايج في كتاب "عالم الأمس"