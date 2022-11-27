كريستيان بوبان الكاتب الصامت يترجل بهدوء

وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان أعلنت دار النشر الفرنسية "غاليمار"، أول أمس عن وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان عن عمر 71 عاماً، على شبكاتها الاجتماعية.

وأوضح أنطوان غاليمار في بيان، أن صاحب كتاب "لو تريه با" (Le Tres-Bas) الذي يدور حول القديس فرنسيس الأسيزي، والذي حقق مبيعات تجاوزت مئة ألف نسخة، توفّي جرّاء مرض عضال. وكتب غاليمار "فلنقرأ بوبين. إنه يشفينا من الحزن والتشاؤم، ويدعونا إلى البحث عن الفرح بكلماته المرهفة جداً (..) سنفتقد ابتسامته وفرحه وإنسانيته".

وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان

عن الكاتب

كريستيان بوبين كاتب وشاعر فرنسي ولد في 24 أبريل 1951 بكريوسوت. جعل نفسه معروفًا لعامة الناس في عام 1992 من خلال كتاب Le Très-Bas ، وهو كتاب مخصص للقديس فرانسيس الأسيزي ، واستمر في اكتساب الشعبية. مؤلف غزير الإنتاج ، لديه الآن حوالي ستين كتابًا في رصيده.

لم يغادر بيت أهله في مدينة «كروزو» منذ الولادة (1951) حتى سنّ الثلاثين؛ عاش حياة صامتة يتأمَّل: «عشت في مدينتَيْن؛ «كروزو»، والمدينة التي في الغيم». «كروزو»، المدينة الصناعية الصغيرة التي مرّ ذكرها عابراً في يوميّات «بول كلوديل» عام (1916)؛ مدينة لا يحلم أحد بالعيش فيها، حيث الله، والعزلة، والآخرون: «هاجرتُ من «كروزو» إلى «كروزو»».

أحدث كتب كريستيان بوبين:

Noireclaire (2015)

الصلاة الصامتة (2015)

صوت التأرجح (2017)

وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان

الجوائز

تمت مكافأة كريستيان بوبين عدة مرات خلال حياته المهنية. أكثر أعماله مبيعًا وأكثرها حصدًا حتى الآن هي Le Très-Bas ، التي فازت بجائزة Deux Magots والجائزة الكاثوليكية الكبرى للآداب في عام 2003. وفي عام 2009 ، فاز بجائزة Panorama-La للكتاب الروحاني. ومع ذلك ، فإن التكريم النهائي لم يأت حتى عام 2016 ، عندما تلقى كريستيان بوبين جائزة من الأكاديمية الفرنسية لكل أعماله.

تجاوزت أعمال «كريستيان بوبان» ستِّين كتاباً، وتُرجِمت إلى أكثر من أربعين لغة. ظهر عمله الأوَّل «رسالة أرجوانية» عام (1977)، ثم أعماله الأخرى، تباعاً، في دور نشر صغيرة إلى أن تبنَّته منشورات «غاليمار» عام (1980)، لينال جائزة الأكاديمية الفرنسية على مجمل أعماله، في (2016).

المصدر: www.fnac.com ، الدوحة

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