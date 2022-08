النضال النسائي في كتاب "Formidable" إليزابيث جريفيث فى 16 يوليو 1998 خاطبت هيلارى كلينتون جمهورًا من 16000 تجمعوا فى سينيكا فولز، نيويورك، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ150 لأول اتفاقية لحقوق المرأة وخلال حديثها قالت: إنها تشعر كما لو أنها تسمع أصداء أصوات أسلافها سوزان ب. أنتونى، وهارييت توبمان، ولوكريتيا موت، وفى ذلك الحين كان زوجها، رئيس الولايات المتحدة آنذاك على علاقة مع متدربة فى البيت الأبيض ليتم عزله، وفى غضون عقد ونصف رشحت هيلارى نفسها لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

النضال النسائي في كتاب "Formidable" إليزابيث جريفيث

100 عام من النضال

توضح هذه اللقطة مزايا تأريخ إليزابيث جريفيث الجذاب والشامل لنضال النساء من أجل المساواة فى الولايات المتحدة عبر كتابها formidable من خلال فحص 100 عام من التاريخ من خلال عدسة نسوية.

تقدم جريفيث فى كتابها جدولًا زمنيًا متعدد الأعراق وشاملًا لنضالات وانتصارات كل من النساء السود والبيض فى أمريكا. تكتب: "تاريخيًا لم تغطى الصحافة نشاط النساء السود فى مجال حقوق المرأة وعلى الرغم من صعوبة العثور على مصادر أرشيفية تقول أليزابيث جريفيث: "لقد قمت بتسمية أكبر عدد ممكن من النساء الذين ناضلوا من أجل حقوق المرأة".

توضح جريفيث: "قبل خمسين عامًا عندما كان تاريخ المرأة يكافح من أجل الشرعية فى الأوساط الأكاديمية قسمت النسويات التاريخ الأمريكى إلى جدول زمني" أزرق "و" وردى".

يقدم الكتاب نظرة عامة على المعارك الرئيسية التى خاضتها المرأة : حقوق التصويت ، والعمل ، والحصول على التعليم ، والرعاية الصحية بينما تقول جريفيث فى جملة تعبر عن طريقة تفكيرها إزاء التمييز على أساس العرق: "لطالما كانت النساء البيض متواطئات فيما يتعلق بمسألة العبودية".

النضال النسائي في كتاب "Formidable" إليزابيث جريفيث

إليزابيث جريفيث

حصلت إليزابيث جريفيث على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية ودرجة البكالوريوس من كلية ويليسلي. كانت زميلة كينيدي في معهد هارفارد للسياسة وزميلة كلينجنشتاين في كلية كولومبيا للمعلمين. أمضت الدكتورة جريفيث حياتها المهنية في العمل من أجل حقوق المرأة كناشطة وأكاديمية ، حيث قامت بتدريس تاريخ المرأة في المرحلة الثانوية والجامعية ، وكتبت في صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست والمجلات المتخصصة. تقوم حاليًا بتدريس دورات في تاريخ المرأة في Smithsonian Associates and Politics & Prose. وهي مؤلفة كتاب In Her Own Right: The Life of Elizabeth Cady Stanton ، والذي كان مصدر إلهام لفيلم كين بيرنز الوثائقي ، ليس من أجل أنفسنا وحدنا.

اقرأ أيضاً:

مكتبة البوابة: "فن الكلام" للكاتب إيهاب فكري