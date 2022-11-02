اليد الدموية الخفية وعذراً بونابرت.. في الشارقة للكتاب تشارك كتب الكاتب محمود سمير النشاشقي الصادرة عن دار الحلم للنشر والتوزيع وهما (اليد الدموية الخفية وعذراً بونابرت هذه يد الشعب) في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام والذي انطلق يوم الثاني من شهر نوفمبر الحالي، وكان صدورهما الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ثم شارك الكتابان في عدد من المعارض الدولية للكتاب مثل معرض الجزائر ومعرض بغداد والمغرب وأبو ظبي والرياض.

اليد الدموية الخفية وعذراً بونابرت.. في الشارقة للكتاب

عن كتاب اليد الدموية

فكتاب اليد الدموية الخفية يتحدث محتواه عن عشرة علماء كانوا ملء السمع والبصر بسبب اكتشافاتهم التي كانت سبباً في تقدم العلم في زمانهم، ولكن كما هي العادة استكثر عليهم الغرب أن يبدع أبناء الشرق في أكثر من مجال، أو أن يفضح بعضهم حقيقتهم، أو أن يخترع بعضهم ما يغير من معادلة القوى بالمنطقة، من أجل أن يظل الوطن العربي رهن قوتهم الرادعة، فامتدت يد الغدر إليهم، والكتاب يذكر حياتهم منذ النشأة للاغتيال ودورهم في تاريخ العلوم المختلفة بشكل مبسط وقصصي يستطيع القراء من كافة الأعمار أن يطالعوه، لأن أمثال هؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا قدوة لأبنائنا حسب رأي الكاتب.

اليد الدموية الخفية وعذراً بونابرت.. في الشارقة للكتاب

عن كتاب "عذراً بونابرت هذه يد الشعب"

أما كتاب عذراً بونابرت هذه يد الشعب فهو كتاب توجد فيه سبع قصص عن شخصيات تاريخية وثلاث قصص عن أحداث تاريخية هامة في التاريخ، فتتحدث القصص عن بطولات رجال ضحوا في سبيل أوطانهم، كان منهم الحاكم والصياد والكفيف والخضري والأرمني والقبطي والشرطي والعامل والبسطاء الذين وقفوا ضد مستعمريهم وضد الولاة وضد نابليون، وضد جيش المستعمر في العصر الحديث ولم ترهبهم في سبيل إعلاء راية أوطانهم، أسلحة أو جند، أو بطش حاكم، وسطروا بدمائهم أروع البطولات على مر التاريخ، والغريب أن هذه الشخصيات المذكورة نسيهم الناس، أو لم تخلد كتب التاريخ عن مأثرهم ما يستحقونه، فقد قام هؤلاء لأبطال بتقديم أروحاهم فداءً لأوطانهم، فرغب الكاتب كما كتب في أن يذكرهم حتى يبقوا في ذاكرة الناس

ولمعرفة كل هذه الحكايات المختلفة ننصحكم باقتناء الكتابين.

اليد الدموية الخفية وعذراً بونابرت.. في الشارقة للكتاب

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر منصات التواصل الاجتماعي:

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المصدر: مكتب الكاتب محمود سمير النشاشقي

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