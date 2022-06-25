اليونسكو: أكثر من 150 موقعاً ثقافياً أوكرانيا تعرض للتدمير أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن أكثر من 150 موقعاً ثقافياً أوكرانيا تعرض لتدمير جزئي أو كلي خلال الحرب الممتدة منذ حوالى أربعة أشهر.

اليونسكو: أكثر من 150 موقعاً ثقافياً أوكرانيا تعرض للتدمير

المناطق المتضررة



وقالت الوكالة الأممية في بيان إنه "وفق عمليات تحقق أجراها خبراؤها، تعرض 152 موقعا ثقافيا إلى تدمير جزئي أو كلي بسبب القتال، بما في ذلك 70 مبنى دينياً و30 مبنى تاريخياً و18 مركزاً ثقافياً و15 معلماً و12 متحفاً وسبع مكتبات".

تركزت ثلاثة أرباع الأضرار في ثلاث مناطق منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط): 45 موقعاً متضرراً في دونيتسك، و40 موقعاً في خاركيف، و26 موقعاً في كييف، وفق اليونسكو.

اليونسكو: أكثر من 150 موقعاً ثقافياً أوكرانيا تعرض للتدمير

هندسة معمارية من الحقبة السوفياتية



وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي "يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات المتكررة للمواقع الثقافية الأوكرانية"، وأضافت "لا ينبغي بأي حال استهداف التراث الثقافي بكل أشكاله".

في منتصف أبريل (نيسان)، أعلن مدير مركز اليونسكو للتراث العالمي لازار إلوندو أسومو عن تضرر أو تدمير حوالى 100 موقع "يعود بعضها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر والبعض الآخر يتميّز بهندسة معمارية من الحقبة السوفياتية في بداية القرن العشرين".

وأضاف أن من بين المواقع المتضررة "كنائس وكاتدرائيات تحتوي على قطع ليتورجية فريدة، ومسارح مثل ذاك في ماريوبول، ومكتبات ونصب تذكارية شُيدت احتفاء بتاريخ أوكرانيا".

وذكّرت أودري أزولاي أن أوكرانيا وروسيا ملزمتان حماية التراث الثقافي في حالة نشوب نزاع مسلح باعتبارهما موقعتين على اتفاقية لاهاي لعام 1954.

رغم الدمار المسجل، لم تتضرر مواقع التراث العالمي الأوكرانية السبعة حتى الآن، وفق الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

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