انتهاء الفرز الأوَّلي لترشيحات جائزة حمد للترجمة أعلنَ مجلسُ أمناء جائزة الشَّيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأوَّلي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها الثامن لعام 2022، حيث كشفت اللجنة عن المشاركات لهذا العام، وهي تمثل أفرادًا ومؤسسات معنية بالترجمة من 29 دولة عربية وأجنبية.

انتهاء الفرز الأوَّلي لترشيحات جائزة حمد للترجمة

إغلاق باب الترشح والترشيح

وأفادت الدكتورةُ حنان الفياض المتحدثة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، بمناسبة إغلاق باب الترشح والترشيح للموسم الثامن من الجائزة (2022)، بأن لجنة تسيير الجائزة تسلَّمت هذا العام مجموعة من الترشيحات توزعت على البلدان الآتية: قطر، وإسبانيا، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والسعودية، والسودان، والصومال والعراق، والكويت، وألمانيا، والمغرب والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، وتونس، والنيجر وجنوب إفريقيا، وسلطنة عُمان، وسوريا، وفلسطين، وفرنسا، وكندا، ولبنان، وليبيا، وهولندا ومصر ونيوزيلندا، ورومانيا، وإندونيسيا، وتنزانيا، وكازخستان. حيث بلغت أعلاها ترشيحًا دولة تركيا، تليها مصر، والسعودية، ومن ثم قطر، والمغرب، والعراق، والأردن، كما بلغت ترشيحات الجنسيات الآتية، الأعلى، هي: التركية، والمصرية، والسعودية والسورية، والعراقية، والأردنية.

كما بيَّنت الدكتورة الفياض أنَّ الأعمال المترشحة شملت ميادين العلوم الإنسانية المختلفة، منها: الدراسات الإسلامية، الأدب، الفلسفة، العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، التاريخ وغيرها.

وأضافت الفياض: إنَّ إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي سيكون في نهاية يناير على الأغلب، وسيعلن اليوم المحدد لذلك في وقت لاحق.

انتهاء الفرز الأوَّلي لترشيحات جائزة حمد للترجمة

جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

عن الجــائزة

تأسست جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الدوحة - قطر عام 2015، وهي جائزة عالمية يشرف عليها مجلس أمناء، ولجنة تسيير، ولجان تحكيم مستقلة.

تسعى الجائزة إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح. كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.



فئات الجائزة (لعام 2022)

فئة الترجمة من العربية إلى الإنكليزية (200.000 دولار)

فئة الترجمة من الإنكـليزية إلى العـربية (200.000 دولار)

فئة الترجمة من العــربية إلى التركية (200.000 دولار)

فئة الترجمة من التركية إلى العـربية (200.000 دولار)

جــــائزة الإنجــــاز (200.000 دولار)

فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة لدورة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (2022):

(100.000 دولار كحد أقصى لكل فئة)

الترجمة من العــربيــة إلى بهاسا اندونيسيا (100.000 دولار)

الترجمة من بهاسا اندونيسيا إلـى العــربيــة (100.000 دولار)

الترجمة من العـربية إلى الكازاخية (100.000 دولار)

الترجمة من الكازاخية إلى العـربية (100.000 دولار)

الترجمة من العربية إلى الرومانية (100.000 دولار)

الترجمة من الرومانية إلى العربية (100.000 دولار)

الترجمة من العـربية إلى السواحلية (100.000 دولار)

الترجمة من السواحلية إلى العربية (100.000 دولار)

الترجمة من العـربية إلى الفيتنامية (100.000 دولار)

الترجمة من الفيتنامية إلى العربية (100.000 دولار)



المصدر: جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، الراية

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