انطلاق «مهرجان طيران الإمارات للآداب» من 4 و9 فبراير 2020

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن تنظيم فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان طيران الإمارات للآداب» خلال الفترة بين 4 و9 فبراير 2020 في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي».

ويستقطب المهرجان، الذي يُعد أضخم احتفالية أدبية عربية في منطقة الشرق الأوسط للكلمة المكتوبة والمقروءة، الجمهور من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، بهدف تعزيز التعليم ونشر قيم الحوار البناء وتشجيع حب القراءة، حيث يتيح لهم فرصة الاطلاع على تشكيلةٍ رائعة من الكتب والمؤلفات والروايات الأدبية والأعمال غير الروائية والمذكرات والتاريخ والعلوم والاستكشاف والرفاهية الاجتماعية وقيادة الأعمال وقصص الأطفال. وستُقام فعاليات المهرجان لعام 2020 بمشاركة ما يزيد عن 130 من أشهر المؤلفين والمفكرين في المنطقة والعالم، بهدف استكشاف مجموعة متنوعة من المواضيع الأدبية والثقافية المهمة.

ويُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب فعاليةً سنوية تُقام في إمارة دبي، لتعزيز مكانة ودور الكتب والقراءة وإثراء الثقافة والأدب بشتى أنواعه. ويُسهم المهرجان في توعية الجماهير وتعميق تقديرهم وفهمهم للثقافات المتعددة، بالإضافة إلى تعريفهم بالدور الذي يؤديه الأدب في تغيير ملامح الحياة الثقافية. إلى جانب ذلك، يوفر المهرجان فرصةً استثنائية للقاء المؤلفين المحليين والعالميين، وحضور المناقشات وورش العمل والمشاركة في المسابقات في أجواء ملهمة.

هذا وانطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب عام 2009 بمشاركة 65 مؤلفاً، ليواصل منذ ذلك الحين نموّه وتطوره بفضل الجهود الدؤوبة للمجتمع المحلي ودعم الشركاء المؤسسين: طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون.