البوابة - شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم انطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولى للكتاب، والذى يستمر حتى 26 يوليو. وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

انطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية

وشارك في افتتاح الفعاليات، عدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين، وكان من بين المشاركين، الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع اليوم السابع.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التى تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.



كما تتنوع فى محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

انطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافى مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربى، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

نبذة عن مدينة الإسكندرية

سميت بالمكتبة الملكية و سميت بالمتحف، هذه هي مكتبة الإسكندرية هي منارة العلم و المعرفة للعالم أجمع في مختلف العلوم و هي الأكبر و الأشمل من نوعها لقرون طويلة.

تقع مكتبة الإسكندرية في مدينة الإسكندرية في مصر منذ أن تم إنشائها في عصر البطالمة و كانت تسمى آنذالك بالمكتبة الملكية أو المتحف. و هي تطل على البحر الأبيض المتوسط. تعتبر مدينة الإسكندرية من المدن الكبيرة في مصر حيث تصنف كذلك لكبر مساحتها و كثرة عدد سكانها. و نظراً لتميز موقعها الجغرافي، اتخذها الإسكندر الأكبر عاصمة للدولة المقدونية في مصر و مركز إقامته. وترجع تسمية مدينة الإسكندرية بهذا الاسم نسبةً إلى الإسكندر الأكبر. و بعد موت الإسكندر الأكبر و تقسيم تركته بين قواده، أصبحت مصر من نصيب بطليموس الأول الذي جعل من مصر مملكة مستقلة تعرف باسم البطالمة. و بدأ يهتم بها و جعلها مركزاً للتجارة و الحضارة الهلنستية. كما بدأ ببناء منارة الإسكندرية و هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع. يمكنك مشاركة طفلك التعرف على فتوحات الإسكندر الأكبر من خلال خريطة فتوحات الإسكندر الأكبر.

المصدر: تونكل

اقرأ أيضاً:

أفضل 5 كتب عن تربية الأطفال جسدياً ونفسياً

صدر حديثًا كتاب " نصوص عن الأندلس " تأليف أحمد العذري



