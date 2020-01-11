انطلاق الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي في الأردن، بمشاركة عروض من ثماني دول عربية.

وتتولى الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة مقرا، تنظيم المهرجان في بلد مختلف كل عام بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية بهدف النهوض بالحركة المسرحية العربية.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أقيمت الدورة الرابعة من المهرجان في 2012 ”نحن اليوم نحط الرحال مرة أخرى في عمان.. الثقافة والمسرح والتاريخ“.

وأضاف ”كما كانت الدورة الرابعة العام 2012 دورة فاصلة في مسيرة مهرجان المسرح العربي جئنا اليوم في هذه الدورة، ونحن محملون بانتظارات كثيرة وعديدة من المسرحيين العرب بأن تشكل أيضا هذه الدورة الثانية عشرة فارقا في مسيرة هذا المهرجان“.

ويشارك في المهرجان 15 عرضا موزعين على مسارين، الأول غير تنافسي ويضم 6 عروض من مصر وسوريا والجزائر والمغرب والكويت، أما الثاني فتتنافس فيه 9 عروض من الأردن والإمارات والكويت والمغرب والجزائر وتونس، على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي.

وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج المصري خالد جلال، والممثلة العراقية شذى سالم، والباحث السوداني عادل الحربي، والمخرجة اللبنانية لينا خوري، والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده.

وبالتوازي مع العروض المسرحية والندوات النقدية، ينظم المهرجان مؤتمرا فكريا بعنوان ”مساءلات علمية وعملية لتجارب فرق وقامات عربية“، بمشاركة عدد من المسرحيين العرب، من بينهم الممثلة الأردنية نادرة عمران، والمخرج المصري انتصار عبد الفتاح، والممثلة التونسية جليلة بكار، والشاعر السوداني يوسف عايدابي.

وبمناسبة إقامته هذا العام في الأردن يصدر المهرجان ثلاثة كتب عن المسرح الأردني بعنوان ”المسرح الأردني بين المادة والشكل والتعبير“ لمحمد خير الرفاعي و“المسرح الأردني في ربع قرن“ لعواد علي و“نفحة عدل.. نصوص للمسرح التعليمي“ لعبد اللطيف شما.