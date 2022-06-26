انطلاق الموسم الـ8 لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (2022)، بعد مسيرة شملت سبع لغات رئيسة وأربع وعشرين لغة فرعية. واستمراراً لتعزيز التواصل بين الثقافة العربية وثقافات العالم، وجهت الجائزة التي انطلقت عام 2015، اهتمامها في الدورة الثامنة إلى اختيار اللغة التركية لغةً رئيسة ثانية من جديد، واختيار خمس لغات جديدة في فئة الإنجاز للّغات الفرعية، وهي: الرومانية، وبهاسا أندونيسيا، والكازاخية، والسواحلية، والفيتنامية.

انطلاق الموسم الـ8 لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

جائزة 2 مليون دولار



وتعمل الجائزة التي تصل قيمتها إلى مليونَي دولار، على تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة، معتمدةً لغة عالمية كل عام إلى جانب الإنجليزية؛ فاختيرت التركية في العام الأول، والإسبانية في العام الثاني، والفرنسية في العام الثالث، والألمانية للموسم الرابع، والروسية للموسم الخامس، والفارسية للموسم السادس، والصينية للموسم السابع.



واتسعت دائرة الجائزة في عام 2017، فأضيفت لها فئة «جائزة الإنجاز» التي خُصصت للترجمة من وإلى خمس لغات فرعية يتم اختيارها في كل عام.



وتسعى الجائزة إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، وتقدير دورهم عربيّاً وعالميّاً في مد جسور التواصل بين الأمم، ومكافأة التميز في هذا المجال، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح. كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.



ويُسنَد تحكيم الأعمال المرشحة إلى لجان تحكيم دولية مستقلة، تختارها لجنة تسيير الجائزة بالتشاور مع مجلس الأمناء، ويمكن زيادة أو إنقاص عدد أعضاء كل لجنة بحسب الحاجة في كل موسم، كما يمكن الاستعانة بمحكمين ذوي اختصاصات محددة لتقييم الأعمال في مجالات اختصاصاتهم.



وتتوزع الجائزة على ثلاث فئات، الأولى جوائز الترجمة في اللغتين الرئيسيتين (الكتب المفردة)، وتنقسم إلى أربعة فروع: الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، والترجمة من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأجنبية وبالعكس. وخُصص لهذه الفئة 800 ألف دولار، توزَّع بواقع 200 ألف دولار لكل فرع؛ 100 ألف دولار للمركز الأول، و60 ألف دولار للمركز الثاني، و40 ألف دولار للمركز الثالث.



أما جائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين فتبلغ قيمتها 200 ألف دولار، بينما خُصص مليون دولار لجوائز الإنجاز في اللغات الفرعية المختارة التي تُمنح لمجموعة أعمال مترجمة من لغات مختارة إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى تلك اللغات.



وكان باب الترشُّح والترشيح للدورة الثامنة، بدأ في 15 شباط 2022 ويستمر حتى 15 آب 2022. وتتوزع جوائز الترجمة في اللغتين الرئيسيتين (الكتب المفردة) على أربعة فروع: الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العـربية، ومن العــربية إلى التركية، ومن التركية إلى العـربية. أما جوائز الإنجاز في اللغات الفرعية المختارة فتشمل خمسة فروع: الترجمة من العــربيــة إلى بهاسا أندونيسيا، ومن بهاسا أندونيسيا إلـى العــربيــة، ومن العـربية إلى الكازخية، ومن الكازخية إلى العـربية، ومن العربية إلى الرومانية، ومن الرومانية إلى العربية، ومن العـربية إلى السواحلية، ومن السواحلية إلى العــربية، ومن العربية إلى الفيتنامية، ومن الفيتنامية إلى العربية.

اقرأ أيضاً:

اليونسكو: أكثر من 150 موقعاً ثقافياً أوكرانيا تعرض للتدمير