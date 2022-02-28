انطلاق فعاليات «منشد الشارقة» الدورة الـ13 عرض برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حلقات بعنوان «الطريق إلى منشد الشارقة»، للتعريف بالمواهب التي ستشارك في الدورة الـ13 من البرنامج، وتسليط الضوء على جولات اختبارات الأداء الأولية التي جرت لاختيار الموهوبين وشملت الجزائر، والمغرب، والأردن، والسعودية، ومصر، إلى جانب الإمارات.

انطلاق فعاليات «منشد الشارقة» الدورة الـ13

المشاركون

ونقلت كاميرا البرنامج مشاهد من أشهر المعالم السياحية والمنارات الثقافية في تلك البلدان، وأظهرت الإقبال الكثيف من قبل المواهب الإنشادية على المشاركة في «منشد الشارقة»، حيث تعددت جنسيات المتقدمين وثقافاتهم وفئاتهم العمرية.



وأظهرت حلقات البرنامج مواهب غزيرة الإبداع يتمتع أصحابها بأجمل الأصوات، ويجيدون أداء ألوان الإنشاد التي تجمع بين التراث والمعاصرة، في تجسيد لنجاح البرنامج في تحفيز همم الشباب ودفعهم لتقديم الفن الهادف وتنمية التذوق الجمالي للإنشاد.

وكشفت المقابلات مع الموهوبين عن تحمسهم للتأهل إلى المراحل التالية وصولاً إلى الإنشاد في الشارقة، التي تشهد كل عام تخريج عدد من نجوم الإنشاد من خلال البرنامج، وأوكلت مهمة التحكيم في الدول التي جرت فيها الاختبارات لنجوم الإنشاد الذين سبق أن فازوا بلقب «منشد الشارقة» بمساعدة منشدين آخرين.

وأبرز البرنامج مشاركة مواهب إنشادية من صغار السن الذين حضروا كضيوف على اختبارات الأداء، وأنشدوا بأصوات عذبة مقاطع من تراث الإنشاد العربي الذي يتطلب إتقانه خبرة كبيرة وقدرة على التنقل بين المقامات، لكنهم أبدعوا وأظهروا نجوميتهم المبكرة.

وكشفت الحلقات كواليس رحلات فريق البرنامج في كافة الدول التي شهدت اختبار الموهوبين، والذين قطع بعضهم مسافات كبيرة داخل بلده، بالإضافة إلى آخرين سافروا من بلدانهم للقاء فريق البرنامج والتقدم لاختبار أصواتهم.

وكانت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج قد استقبلت في مدينة جدة بالسعودية 42 مشاركاً، بينهم مواهب إنشادية من اليمن والسودان وسوريا، وفي الجزائر شارك في اختبارات الأداء 245 من المنشدين الشباب، وفي الأردن 59 مشاركاً بينهم مواهب من العراق وسوريا وفلسطين.

انطلاق فعاليات «منشد الشارقة» الدورة الـ13

الاختبارات

أما اختبارات الأداء التي أجراها منشد الشارقة في مصر فبلغ عدد الذين تقدموا للمشاركة 319 موهوباً، بينهم مشاركون من دول عربية وإسلامية، مع حضور مواهب إنشادية من صغار السن أدهش أحدها لجنة التحكيم، وفي المغرب تقدم لاختبارات الأداء 73 مشاركاً، وفي الإمارات 37 مشاركاً من مختلف الجنسيات.

وبإضافة 465 مشاركاً تقدموا لاختبارات الأداء عبر الإنترنت، وصل إجمالي المشاركين في هذه الدورة من البرنامج 1240 موهوباً في الإنشاد من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بينهم مواهب من دول إسلامية ومن من دول المهجر في أوروبا وأمريكا.

ويعتبر منشد الشارقة أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشاديّة وتعريف الجمهور على القدرات الفنيّة لأصحابها، ويحظى البرنامج بإقبال واسع من المشاهدين في مختلف الدول العربية والغربية، ونجح على مدى 12 دورة في تخريج عشرات المنشدين الذين صاروا نجوماً في عالم الإنشاد ولهم شهرتهم في مجال الفن الهادف.

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