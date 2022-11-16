انطلاق فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022 انطلق أمس مهرجان العين للكتاب 2022 في نسخته الثالثة عشرة، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري. وكان مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد أطلق الهوية المتجددة للحدث الذي كان سابقاً «معرض العين للكتاب»، ليصبح مهرجاناً ثقافياً مبتكراً يُعزز الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، ويحتفي بأعمال الكُتاب والمبدعين الإماراتيين والعرب في الماضي والحاضر.

انطلاق فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022

برنامج الفعاليات



يقدم المهرجان ضمن فعالياته المهمة برنامج «الكلمة المغناة»، الذي يتضمن سلسلة من الأمسيات الشعرية اليومية التي تُقام في الساعة السادسة في موقع «قصر المويجعي» وتصحب زوار مهرجان العين للكتاب في رحلة تاريخية فنية للاستمتاع بجماليات الموروث الشعري العريق الذي تزخر به مدينة العين، وتحفل به دواوين شعرائها الراحلين والمعاصرين، الذين لا زالت قصائدهم تتردد في الإمارات والجزيرة العربية.

عروض الموسيقى الحية من جميع أنحاء العالم، وعروض مسرحية، وفعاليات مخصصة للأطفال بما فيها ورش عمل الفنون والحرف، ورواية القصص، والمسابقات، التي يستضيفها موقع المهرجان الرئيسي «العين سكوير - استاد هزاع بن زايد»، فضلاً عن الندوات الثقافية الملهمة حول موضوعات مختلفة والتي يستضيفها «بيت محمد بن خليفة».

انطلاق فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022

مدينة الشعراء

وتحت شعار «العين أوسع لك من الدار» تسلط النسخة الثالثة عشرة من الحدث الضوء على التراث الثقافي الغني لمدينة العين، كجزء من استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز اللغة العربية والحفاظ على الثقافة الإماراتية. وبوصفها مدينة مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دولة الإمارات، فهي ليست فقط مسقط رأس الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولكن احتضنت أيضاً مشاهير الشعراء الإماراتيين ممن ساهموا في الحفاظ على الشعر النبطي، والذين يحتفل المهرجان بأعمالهم، كما يحيي سيرة الشخصيات التراثية من الحكايات الشعبية العربية لدى الجيل الجديد من خلال أنشطة تفاعلية سيكتشفها زوار استاد هزاع بن زايد.

يقام «مهرجان العين للكتاب 2022» برعاية كل من «نادي العين» و«جامعة العين» كرعاة استراتيجيين، و«شركة أبوظبي للإعلام» كراعٍ إعلامي، والراعي اللوجستي «شركة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية».

انطلاق فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022

عن المهرجان

تأسس «مهرجان العين للكتاب» عام 2000، حيث يحتفي الحدث -المعروف سابقاً باسم معرض العين للكتاب- بتراث مدينة العين الثقافي الغني، والأعمال الملهمة للكُتاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين في الماضي والحاضر.

ويقدم المهرجان، الذي أعيدت تسميته في عام 2022، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإلهام الناس للتواصل مع التراث والثقافة والإبداع الإماراتي، من خلال بث الحياة في القصص الإماراتية والشعر والأفلام والفن والموسيقى للجميع ولاسيما فئة الشباب.

المصدر: صحيفة الإتحاد

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