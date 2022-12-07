انطلاق مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ويستمر حتى 8 ديسمبر الجاري في منارة السعديات تحت شعار “رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب... إيطاليا وإسبانيا أنموذجاً” وذلك بالتعاون مع مكتبة مارسيانا التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية ومكتبة جامعة بولونيا الإيطالية والمكتبة الوطنية في إسبانيا، ومتحف الإسكوريال الإسباني.

انطلاق مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات

ضيوف المؤتمر

افتتح المؤتمر بحضور سعادة لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا في الدولة وسعادة إيرينا سانشيز فيفس القائم بأعمال السفارة الإسبانية بالإنابة إلى جانب مجموعة من العلماء والخبراء المختصين من إيطاليا وإسبانيا ومختلف أنحاء العالم العربي.

ورحبت دائرة الثقافة والسياحة بضيوف المؤتمر مشيرة إلى أهميته باعتباره منصة رائدة لمناقشة مخطوطات عربية قيّمة وتاريخية في مواضيع الأدب والتراث والدين والموسيقى والفلسفة والعلوم وغيرها من المجالات والتي تبرز الأثر الكبير للثقافة والحضارة العربية في أوروبا ودورها في بناء جسر حضاري ومعرفي رائد مما مهد لعصر النهضة والتطوير في أوروبا.

انطلاق مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات

وأكدت الدائرة على أهمية الدور الحضاري والثقافي الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بشكل خاص في مجال الحفاظ على التراث العربي الأصيل ونشره وتحقيق التنمية الثقافية والحضارية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التنمية المستدامة حيث تحرص إمارة أبوظبي على إعلاء قيمة الثقافة وبناء مجتمع المعرفة لبناء الإنسان الواعي والمثقف ليكون عماداً رئيسياً لنهضة الوطن.

ولفتت الدائرة إلى أن أبوظبي قد حققت العديد من الإنجازات الثقافية الرائدة على مختلف الصعد وفي مقدمتها مجالات الفنون والمتاحف والثقافة والتاريخ الإنساني، لتكون بذلك وجهة للتراث والفكر وحاضرة ثقافية عالمية.

انطلاق مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات

دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي

تعمل دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي على تنظيم القطاع السياحي والثقافي لإمارة أبوظبي وتطويره، عبر الترويج لإرثها الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية المتنوعة، فضلاً عن الخيارات الترفيهية العائلية التي توفرها لزوارها، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متميزة ومستدامة.

وتشرف الدائرة على تطوير استراتيجية سياحية شاملة للإمارة بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين على أرضها وزوارها على حد سواء، وذلك من خلال دورها المتمثل في صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع السياحي في إمارة أبوظبي، والمحافظة على إرثها الثقافي والتاريخي.

تسهم الدائرة بتحقيق التنوع الاقتصادي في أبوظبي بما يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي 2030، حيث تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والشركاء بهدف بناء مجتمع ثقافي يلعب دوراً محورياً في صون التراث الثقافي وحفظ القيم الأصيلة للإمارة، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال الترويج لأبرز المقومات السياحية، وزيادة أعداد السياح، وتحفيز معدلات النمو لدعم مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

المصدر: وكالة واما، دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي

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