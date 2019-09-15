انطلاق مؤتمر قصيدة النثر المصرية 21 سبتمبر

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، يوم السبت 21 سبتمبر الحالى، بأتيليه القاهرة، ومن المقرر أن يستمر حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.

ومؤتمر قصيدة النثر هو مهرجان ثقافى أهلى، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر هذا العام فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وعنوان الدورة هذا العام “الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر”.

ويقام عدد من الجلسات والأمسيات ضمن فعاليات المؤتمر، هى:

يوم 21 سبتمبر

الجلسة الافتتاحية

تقدمها الإعلامية فاطة السرودى

الجلسة الأولى

يدير الشاعر محمود قرنى، ويشارك فيها الدكتور شاكر عبد الحميد ببحث “حضور الأشباح وغيابها فى قصيدة النثر المصرية”، الدكتور ميلود حميدة ببحث “الازمنة المتخيلة: انتولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر”، الدكتور أبو اليزيد الشرقاوى ببحث “حضرة النص.. التقشف البلاغى مدخلا لفهم شعرية قصيدة النثر المعاصرة”.

الجلسة الثانية (مسارات)

يدير الشاعر الشاعر عيد عبد الحليم، مسار عبد المنعم رمضان “مريض بالشعر”، مسار محمود قرنى “كبرت وكبرت معى خطايا”.

الأمسية الأولى

تدير الإعلامية فاطمة السرودى، بمشاركة الشعراء: عبد المنعم رمضان، عماد الغزالى، عيد عبد الحليم، محمد أبو زيد، محمد الكفراوى، محمد بسيونى، محمد بوطغان (الجزائر)، محمد سادات التونى، محمود قرنى، ميلود حميدة (الجزائر).

الأحد 22 سبتمبر

الجلسة الثالثة (ذاكرة القصيدة)

يديرها الإعلامى عمرو الشامى، بمشاركة الباحثين: الدكتور صلاح السروى “جدل الكلمات والأشباء فى شعر حلمى سالم”، الناقد أحمد حسن (فضاء الرؤية وجماليات التجربة فى شعر أسامة الدناصورى.

الجلسة الرابعة

تديرها الدكتورة نانسى إبراهيم، بمشاركة الباحثين: الدكتورة هويدا صالح “قصيدة النث: التشكيل الجمالى والخطاب الثقافى”، الدكتور ناهد رحيل “حدود التجريب فى قصيدة النثر النثوية- دراسة فى نماذج مختارة”، مريم أشرف “قصيدة النثر من منظور نسوى”.

الأمسية الثانية

تديرها الشاعرة غادة خليفة، بمشاركة الشعراء: إبراهيم محمد إبراهيم، إبراهيم موسى النحاس، أحمد المريخى، أحمد جمعة، إسراء زانة فيهم “الجزائر”، إسلام سلامة، أسماء حسين، حسونة فتحى، دعاء فتوح، رغدة مصطفى، زيزى شوشة، سيد العديسى.

الاثنين 23 سبتمبر

الجلسة الرابعة (جلسة خاصة)

يديرها الدكتور ميلود حميدة، بمشاركة الباحثين: الدكتور أحمد بلبولة “آخر الشعر آخر العالم: دراسة تفكيكية فى قصيدة النثر المصرية، مدحت صفوت “الإرجاء فى قصيدة النثر المصرية”.

الجلسة الخامسة (مسارات)

تديرها الشاعرة إسراء فهيم، مسار أمجد ريان “مدخل لمحاولة كتابة حول تجربتى الشعرية”، مسار عماد غزالى “معضلة الجنة”.

الأمسية الثالثة

يديرها الشاعر محمد بوطغان، بمشاركة الشعراء: أمجد ريان، سيد التونى، عبدالله راغب، عربى كمال، كريم عبد السلام، محمد الروبى، محمد ربيع حماد، مصطفى عبادة، هبة عصام وئام أبو شادى.