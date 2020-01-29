انطلاق مهرجان الشارقة للشعر النبطي

تنطلق النسخة الـ 16 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، خلال الفترة من 2 حتى 7 فبراير 2020م، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، مساء الأحد المقبل في قصر الثقافة بالشارقة، بمشاركة أكثر من 50 شاعرا من الدول العربية، حيث تتضمن فعالياته باقة متنوعة من الأمسيات والفعاليات الثرية، بجانب تكريم عدد من رواد القصيدة النبطية في الإمارات.

تشتمل أمسية افتتاح المهرجان على كلمة لمدير مجلس الحيرة الأدبي الشاعر بطي المظلوم، ومشاركة شعرية يقرأ فيها كلٌّ من محمد سعيد الخالدي من السعودية ومبارك الحجيلان من الكويت، وتكريم الشعراء سيف السعدي ومحمد سعيد بالهلي ومريم الطنيجي «شاعرة الوسطى»، وعرض فيلم توثيقي عن مشوارهم.

وأكد عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أهمية المهرجان، لما يشكّله من حضور إبداعي وجماهيري سنوياً، مشدداً على القيمة والمساحة الكبيرة التي تحظى بها القصيدة النبطية محلياً وعربياً، ومدى اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوسيع أعمال المهرجان، من خلال توجيهات سموّه بأن يكون ساحة متجددة تحتضن الإبداع الشبابي.