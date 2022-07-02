انطلاق مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب ينطلق بعد غد الأحد في مدينة رام الله مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب في دورته السادسة تحت شعار "هبّة فن" بمشاركة فرق من فلسطين وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والسويد.

انطلاق مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب

مؤسسة عشتار لإنتاج وتدريب المسرح



وقال القائمون على المهرجان الذي تنظمه مؤسسة عشتار لإنتاج وتدريب المسرح بدعم من مؤسسات محلية ودولية إن شعار هذه الدورة جاء "لإعطاء دلالة قوية على أن تكاتف الشباب والعمل الفني المشترك بينهم ضروري من أجل تحقيق التغيير المجتمعي".

وسيكون عرض الافتتاح مع مسرحية "سأخون وطني" للكاتب والشاعر السوري الراحل محمد الماغوط وإخراج خليل البطران وتمثيل طلبة مسرح عشتار.

انطلاق مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب

برنامج المهرجان

يشمل برنامج المهرجان المستمر حتى الثامن من يوليو (تموز) تقديم 14 عرضاً مسرحيا لإحدى عشرة فرقة محلية وعربية ودولية على عدد من المسارح في مدينة رام الله.

وجاء في نشرة المهرجان أن الفرق الفلسطينية المشاركة هي المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" من القدس، وفرقة رسائل من نابلس، ومسرح الحرية من جنين، ومسرح القصبة من رام الله، ومسرح السرايا العربي من يافا، ومسرح المهباش من رهط، إضافة إلى ثلاثة عروض لمسرح عشتار.

أما الفرق الأجنبية المشاركة فهي مسرح ماندالا البريطاني، ومسرح بريدج وركس الألماني، ومسرح أجريل السويدي، ومسرح كروكيد هاوس الإيرلندي، وفرقة منصة السورية-الفرنسية، إضافة لفنانين من رومانيا والولايات المتحدة.

ويقام على هامش المهرجان مؤتمر "حرية التعبير ودور المسرح" بمشاركة العديد من الفنانين وذوي العلاقة بالمجال من المحليين والدوليين.

وبجانب العروض والأنشطة الفنية ينظم المهرجان ورش عمل يومية تتناول مسرح الجسد ومسرح الصورة وصناعة الدمى الكبيرة تحت إشراف مدربين دوليين متخصصين.

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