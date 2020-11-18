باراك أوباما يصدر أحدث مذكراته "أرض الميعاد"

اعلن باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر عن نشر كتابه الجديد "ارض الميعاد" وقال في تغريدة نشرها بهذه المناسبة : "تم نشر مذكراتي، كتاب أرض الميعاد، اليوم، أتمنى أن تقرأها، كان هدفي هو إعطائك نظرة ثاقبة على الأحداث والأشخاص الذين شكلوني خلال السنوات الأولى من رئاستي، الأهم من ذلك كله ، آمل أن يلهمك أن ترى نفسك تلعب دورًا في تشكيل عالم أفضل".

ويشار إلى أن كتاب أوباما الجديد هو عبارة عن مذكرات بقلم الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها أوباما بعد فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة من 2009 إلى 2017.

وأوضحت تقارير، أنه تم إعداد طباعتها الأولى لتصل إلى ثلاثة ملايين نسخة تحسباً لطلب استثنائي، ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الكتاب بأنه "مضمون فعليًا" ليكون الكتاب الأكثر مبيعًا لهذا العام، إلى جانب النسخة الأصلية الإنجليزية، وسيتم نشر 24 ترجمة للكتاب من بينها العربية.

وكانت مذكرات الرئيس الأمريكى باراك أوباما نشرت لأول مرة عام 1995 بعد أن تم انتخاب أوباما كأول رئيس من أصل أفريقى لمجلة هارفرد للقانون، وترجمت الكتاب إلى العربية مؤسسة "كلمات عربية للترجمة والنشر"، يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب، الأول بعنوان "جذور" ويضم 6 فصول، أما الباب الثانى بعنوان "شيكاغو" ويحتوى على 7 فصول، والباب الثالث بعنوان "كينيا" ويضم 6 فصول.

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