باريس: بيع رسائل أصلية لكبار الكتاب الفرنسيين يقام مزاد في باريس الخميس على رسائل لكبار الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر مثل فيكتور هوغو وأونوريه دو بالزاك وستندال وغوستاف فلوبير وجورج ساند وشارل بودلير وبول فيرلين.

باريس: بيع رسائل أصلية لكبار الكتاب الفرنسيين

رسائل



وتتولى دار "كورنيت دو سان سير" تنظيم المزاد على هذه الرسائل التي يملكها هاوي الأدب الاستاذ الجامعي السابق جان لوك ميرسييه.

وتتضمن المجموعة مثلاً رسالةً من هوغو إلى الصحافي المعجب به أوغست فاكري، كتبها في بروكسل عام 1866 ، يعبّر فيها عن معارضته عقوبة الإعدام التي أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي. وقدّر سعر رسالة مؤلِف "البؤساء" بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يورو.

أما حصة فلوبير في المزاد فأربع رسائل إلى حبيبته لويز كوليه بين عامي 1846 و1853 قُدّر سعر كل منها بنحو 15 الف يورو.

ويتناول فلوبير في إحدى هذه الرسائل عملية كتابة روايته "مدام بوفاري" ويقول عنها إن "لا غنائية فيها ... وشخصية المؤلف غائبة". ويضيف "ستكون قراءتها محزنة، وستتضمن أموراً فظيعة من البؤس والقذارة".

باريس: بيع رسائل أصلية لكبار الكتاب الفرنسيين



ومن المعروض للبيع أيضاً رسالة الكاتبة جورج ساند إلى فلوبير عام 1868 (قُدّرت قيمتها بما بين ستة آلاف وثمانية آلاف يورو)، تشكو فيها من أنه يعيش منعزلاً.

ويُمثل القرن العشرون جيداً في هذه المجموعة، وخصوصاً الأعمال السريالية. وقُدّر سعر كولاّج لأندريه بريتون بعنوان "إيكيب فانتوم" بما بين عشرة آلاف يورو و15 ألفاً، وكذلك كتاب بالإنكليزية عن سلفادور دالي مع إهداء رسمه الفنان الإسباني.

أما القطعة الأعلى ثمناً (ما بين 40 و50 ألف يورو) فهي النسخة الأصلية من رواية "لو ريفاج دي سيرت" لجوليان غراك، مع رسالة من المؤلف إلى جان لوك ميرسييه يشرح فيها مشروعه الأدبي.

وبين القطع التي يضمها المزاد نسخة أصلية من رواية "إيمانويل" لإيمانويل أرسان ، مرفقة بصورة عارية للمؤلفة بعدسة بيار مولينييه، قُدّر سعرها بما بين سبعة آلاف و ثمانية آلاف يورو. ويبلغ إجمالي محتويات المزاد 345 قطعة معروضة للبيع.

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