برنامج «منشد الشارقة» يختار 6 متسابقين للنهائيات تأهل 6 متسابقين من المنشدين المشاركين في الدورة الـ13 من برنامج «منشد الشارقة»، للمنافسات النهائية على الفوز بلقب البرنامج، وذلك بعد منافسات قوية، حظي فيها المتسابقون بإشادة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على التميز في الأداء وجمال الأصوات والاختيارات الموفقة للأناشيد.

برنامج «منشد الشارقة» يختار 6 متسابقين للنهائيات

لجنة التحكيم

وحصد ثقة لجنة التحكيم وأغلبية أصوات الجمهور كل من: مصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، ورهيف الحاج من لبنان، وخالد الموعد من فلسطين، الذين حازوا أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

جاء ذلك خلال السهرة الختامية الثانية التي أقيمت مساء أمس السبت على مسرح المجاز، وقدم خلالها المتسابقون عدداً من الأناشيد، واستعرضوا مهاراتهم في الأداء الصوتي، والانتقال بين المقامات الغنائية، والتنويع في المدارس الإنشادية، ليصلوا إلى منافسات السهرة الثالثة والأخيرة التي تقام على مسرح المجاز مساء الخميس القادم 31 مارس.

مواهب متميزة

وفي تصريحه حول أداء المتسابقين في السهرة الختامية الثانية، أكد الفنان لطفي بوشناق أن المراحل المتقدمة من السباق نحو لقب «منشد الشارقة» تضع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية دقيقة، حيث تصبح المستويات عالية الجودة ومتقاربة، خاصة مع تمتع كل واحد من المتأهلين بالميزات التي تبرز موهبته في عالم الإنشاد.

ونصح بوشناق كل المتسابقين، الذين وصلوا إلى النهائيات بأن يضعوا نصب أعينهم الخطط والأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها من فنهم الهادف، بحيث ينبغي على كل واحد أن يسعى إلى عملِ إضافة تتناسب مع إمكانياته في هذا الحقل الواسع من الفنون التي تميز الثقافة والشخصية العربية، وأن يشق طريقه الفني بحس جديد وإنجازات رائدة بعد أن فتح له «منشد الشارقة» الأبواب للتأثير عبر الكلمة الهادفة.

مقومات مهنية

بدوره أشار نقيب المنشدين المصريين، محمود التهامي إلى أن تقييم لجنة التحكيم هو عبارة عن حكم يرتبط بأداء المنشد في زمن محدد تلعب فيه عوامل متعددة دوراً كبيراً في النقاط التي يكتسبها المنشد من هذا التقييم، مؤكداً أن الحكم في هذا المجال لا ينظر إلى أي اعتبار آخر سوى الأداء، لا سيما مع أسماء قد تكون لمع نجمها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولها شهرة شعبية واسعة، إلا أنه كحكم لديه مقومات مهنية هي التي يحدد من خلالها مدى استحقاق المتسابق للإشادة.

واستضافت السهرة الختامية الثانية الفنان والمنتج الموسيقي الكويتي حمود الخضر، الذي قدم لجمهور «منشد الشارقة» على مسرح المجاز باقة مختارة من أعماله الغنائية والإنشادية، فيما تستضيف سهرة تتويج الفائز بلقب منشد الشارقة 13 مساء الخميس القادم 31 مارس الفنان العالمي ماهر زين، في لقاء متجدد مع جمهور الفن الهادف من منصة تتويج الفائز بلقب البرنامج.

عروض ومسابقات للجمهور

وكانت السهرة الأولى قد منحت 9 منشدين من أصل 12 متسابقاً فرصة التأهل إلى السهرة الثانية، فيما استمرت على الساحات الخارجية في مسرح المجاز عروض وأنشطة المهرجان الذي نظمه تلفزيون الشارقة ويصاحب السهرات الختامية لمنشد الشارقة احتفاء بمكانة البرنامج الذي وصل إلى دورته الـ13، ويشمل المهرجان العرض المرئي الذي يسلط الضوء على مواسم البرنامج الماضية، وسينما في الهواء الطلق للأطفال، ومنصة للمسابقات التشجيعية للجمهور.

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