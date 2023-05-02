البوابة - معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 يعلن عن استضافة الجمهورية التركية كضيف شرف هذا العام، حيث سيتعرف زوار المعرض في أبوظبي على ما تتميز به في مجالات الأدب والثقافة والفن والموسيقى والسينما وغيرها الكثير. كما يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بإنجازات أحد المؤلفين المتميزين، ألا وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث ابن خلدون، حيث يهدف المعرض إلى إطلاع الزوار والمشاركين بمجموعة متنوعة من مقاطع حياة ابن خلدون النيّرة.

برنامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب مايو 2023

برامج معرض ابوظبي للكتاب 2023



يقدم معرض أبوظبي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين للعام 2023 عدداً من البرامج التي تعمل على توفير أفضل فرصة لمحبي القراءة في الإمارات، وفيما يلي نبذة بسيطة عن جميع برامجه لعام 2023:

البرنامج التعليمي

يتمركز البرنامج التعليمي في المعرض حول الجيل القادم من القّراء، ألا وهم طلبة المدارس والجامعات الذين سيستمتعون ببرنامج متنوعة من الجلسات والفعاليات التعليمية والتثقيفية، وذلك بمشاركة العديد من الأدباء والمؤلفين، بهدف تنوير عقول الشباب والارتقاء بهم، فضلاً عن فرصة مشاركة الطلاب في سوق النشر العالمي ومشاركة أفكارهم مع الآخرين، هذا ويراعي المعرض احتياجات الأطفال الصغار، فكان لا بد من توفير حلقات العمل التفاعلية مع مجموعة مختارة بعناية من الكتّاب والرسامين المفضلين لهم.

البرنامج الثقافي

سيجتمع مجموعة مختارة من المؤلفين والأدباء والفنانين المشهورين في العالم ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، الذي سيكون حافلاً ومتنوعاً هذا العام ليتناسب مع جميع الفئات العمرية، سواء أكانوا من المثقفين أم لا.

يجدر بالذكر أنه سيتم توفير ركن خاص بجلسات توقيع الكُتب، فإذا كنت ترغب بمشاركة أعمالك الأدبية مع القُراء، فننصحك بحجز إحدى الطاولات مع اختيار التوقيت المناسب لجدول مواعيدك من خلال نموذج التسجيل المتوفر على موقع المعرض الإلكتروني، وبالمقابل ستحصل على 45 دقيقة مقسمة إلى 15 دقيقة للإعداد والتحضير، و30 دقيقة لتوقيع الكتاب ولقاء القراء، كما يُفضل الوصول قبل 15 دقيقة على الأقل، ولا تنسَ إحضار جميع المواد والأدوات الضرورية.

البرنامج المهني

يستقطب البرنامج المهني الخبراء في قطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل عرض ومناقشة أحدث التطورات والتحديات والحلول في ميدان النشر والأدب من الترجمة، النشر الرقمي، التسويق وغيرها، حيث يقدم المعرض دورات افتراضية لتدريب الناشرين بالشراكة مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وذلك من أجل تطوير مسيرتهم المهنية.

ركن الرسامين والفنون

يوفر ركن الرسامين والفنون للمشاركين قاعة لعقد الاجتماعات وركناً لعرض إبداعاتهم، ما يتيح الفرصة أمام جميع العارضين لتعريف المهنيين المتخصصين في عالم صناعة الكتاب بأعمالهم الفنية.

ملاحظة: يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض، لمعرفة جدول فعاليات برامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب لعام 2023 التي قمنا بذكرها آنفاً.

الفعاليات الافتراضية

تقدم الفعاليات الافتراضية برامج عديدة يمكن حضورها في المنازل، ودعوة الأصدقاء من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بها، حيث سيتمكن المحاورون في بعض ندوات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 من المشاركة في أرض الحدث أو من أي بقعة في العالم، ما يتيح للمتحدثين المساهمة في الارتقاء بالبرامج إلى المستوى العالمي.

يمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب القلب النابض لقطاع صناعة النشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتطلع المعرض في الدورة الثانية والثلاثين، التي تقام خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو 2023، في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، إلى زيادة تنافسيته وترسيخ مكانته الإقليمية وتعزيز حضوره العالمي من خلال التميز في تقديم المحتوى المهني والثقافي، مع الجمع بين قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية، وتحفيز المساعي لدعم الصناعات التي تسهم في دعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً للنشر العربي والمحتوى الإبداعي العالمي، ويعزز موقع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، باعتباره منصة عالمية لمحتوى إبداعي أساسها اللغة في إطارها العالمي.

برنامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب مايو 2023

نبذة عن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

يقام معرض أبوظبي الدولي للكتاب سنوياً، ويعتبر من أبرز الفعاليات الفنية في أبوظبي، وقد تم إطلاقه لأول مرة عام 1981 تحت اسم "معرض الكتب الإسلامية" لكن تم تغيير اسمه في عام 1986، بتوجيهات صادرة من صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة “طيب الله ثراه”، بهدف تسليط الضوء على التطور الثقافي المستمر في الدولة. يجمع المعرض أبرز دور النشر في الإمارات والعالم أجمع، إلى جانب المكتبات والوكالات والمؤسسات الثقافية والنوادي الصحافية، كما تستقطب فعاليات معرض أبوظبي للكتاب كافة المهتمين بالأوساط الثقافية على تنوع خلفياتهم المعرفية. هذا ويُذكر أنه تحول إلى مناسبة سنوية ثابتة في عام 1993، وفي العام ذاته انتقل موقعه إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



فعاليات معرض ابوظبي الدولي للكتاب 2023

يعتبر معرض الكتاب في أبوظبي فرصة مثالية لتعريف الأطفال بثقافة القراءة وتشجعيهم عليها. يعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب من أهم المناسبات الأدبية على مختلف الأصعدة، إذ تجتمع فيه أبرز الأسماء في قطاع النشر في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي يحظى بزيارة ما يزيد عن 150 ألف زائر سنوياً. إضافة إلى ذلك، سيجمع معرض ابوظبي الدولي للكتاب 2023 بين الصيغتين الواقعية والافتراضية، وسيحضره قرابة 280 عارضاً.

معلومات عامة عن المعرض:

نذكر فيما يلي بعض المعلومات العامة عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023:

يتخذ معرض الكتاب الدولي في أبوظبي القاعات 8 – 11 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “ادنيك” موقعاً له

يقع المركز على بعد 20 دقيقة من مركز مدينة أبوظبي/ الكورنيش

يقع المركز على بعد 45 دقيقة من جبل علي في دبي

يبعد المركز 15 دقيقة من مطار أبوظبي الدولي

يقع مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالقرب من شارع الخليج العربي وتحديداً في حي السفارات

يضم مركز أبوظبي الوطني للمعارض مبنيين مخصصين لمواقف السيارات (أ – ب) بقدرة استيعابية تزيد عن 6,000 مركبة

موعد معرض الكتاب في ابوظبي 2023

تبدأ فعاليات معرض الكتاب في ابوظبي 2023 يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً لمدة 7 أيام على التوالي.

التواصل

يمكن التواصل مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عبر الرقم التالي لمعرفة المزيد من التفاصيل:

رقم دائرة الثقافة أبوظبي: 0444 444 02

رقم المعرض: 5276 599 02



هل توجد تذاكر دخول لمعرض أبوظبي للكتاب؟

لا يتطلب الدخول إلى معرض أبوظبي للكتاب دفع أيّة رسوم، لكن سعر تذكرة الدخول للزائرين المهنيين تبلغ 200 درهم إماراتي للشخص الواحد، وتمكن التذكرة حاملها من استخدام منطقة نادي الأعمال في المعرض والوصول إلى الخدمات المهنية الأخرى

كيف يمكن الوصول إلى المعرض؟

يمكنك الاستفادة من خدمة المواصلات العامة، حيث توفر الحافلة رقم (040) خدمة النقل إلى “أدنيك” طوال أيام الأسبوع.

ما هي خدمة التسجيل الإلكتروني؟

تم تخصيص خدمة التسجيل الإلكتروني في معرض أبوظبي للكتاب من أجل تسهيل عملية إحصاء عدد الزوار، وذلك بما ينطبق مع المعايير العالمية للجودة والخدمات المقدمة من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. يمكن لزوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب تسجيل حضورهم في المعرض عبر ثلاث منصات، تتمثل بالموقع الإلكتروني وتطبيق المعرض على الهواتف الذكية والتسجيل الفوري عند دخول المعرض

تملك الإمارات تاريخاً عريقاً في المحافظة على ثقافتها، إذ تعمل على استحداث وتنظيم الكثير من الفعاليات التي آلت إلى جعل الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وغيرها من المبادرات في مختلف المناطق في الدولة، مثل موقع مدرسة في الإمارات وغيرها.

المصدر: بيوت / معرض أبوظبي الدولي للكتاب

دار سوثبي تقيم مزاد فنون العالم الإسلامي

طرح رواية لم تنشر للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز