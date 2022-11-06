بريجيت جيرو تفوز بجائزة غونكور 2022 اختارت لجنة الجائزة المكونة من عشرة حكام الكاتبة الفرنسية غير المعروفة بريجيت جيرو، للفوز بجائزة غونكور 2022 الجائزة الأدبية الأكثر شهرة في فرنسا - عن كتابها " Vivre vite "، الصادر عن Edition Flammario ، والذي يروي الأحداث التي أحاطت بوفاة زوجها في حادث دراجة نارية عام 1999.

ولم يكن فوز جيرو بجائزة الجونكور مفاجأة. لأسابيع ، كان يعتبر كتب"Vivre Vite" من الكتب السرية المفضلة بين الكتب الأربعة في الجولة الأخيرة.

بريجيت جيرو تفوز ب جائزة غونكور 2022

بريجيت جيرو

ولدت بريجيت جيرو عام 1960 في سيدي بلعباس (الجزائر). درست الألمانية والإنجليزية وعملت بائعة كتب لبعض الوقت في مدينة لوبيك شمال ألمانيا. تعيش الآن في ليون ، فرنسا ، حيث تنظم مهرجانًا أدبيًا. كما تنشر سلسلة أدبية في دار النشر بباريس . ونشرت جيرو عدة روايات كان آخرها " The Foreign Year".

بريجيت جيرو تفوز ب جائزة غونكور 2022

تاريخ عائلي مأساوي

في رسالة شخصية للغاية ، تصف الكاتبة كيف وقفت هي وزوجها كلود على عتبة بداية جديدة. كان يبلغ من العمر 41 عامًا وكان قد كرس نفسه للموسيقى. كانت تبلغ من العمر 36 عامًا وكانت تكتب أثناء عملها بائعة كتب. كان الزوجان ، ولهما ابن صغير ، قد اشتريا للتو منزلاً في ضواحي إحدى المدن ، معتقدين أن مثل هذا الملجأ سيسمح لهما بالعيش كعائلة خالية من الهموم.

لكن الأمور سارت بشكل مختلف. في 22 يونيو 1999 ، عندما كان كلود ذاهباً الى المدرسة لإحضار ابنهما، تحطمت دراجته النارية في حادث مروري وقتل على الفور ومعه كل آمال الأسرة. كتبت بريجيت جيرو في مقدمة "Vivre Vite": "انتقلت إلى المنزل مع ابننا ، في خضم تسلسل زمني وحشي إلى حد ما: توقيع عقد شراء. حادث مروري، انتقال. وجنازة".

بريجيت جيرو تفوز ب جائزة غونكور 2022

الكتاب الأخرى

بالإضافة إلى بريجيت جيرو ، وصل ثلاثة مؤلفين آخرين إلى الجولة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى: الكاتب الفرنسي كلوي كورمان ، والمؤلف الإيطالي السويسري جوليانو دا إمبولي ، وهايتي ماكينزي أورسيل.

كان جوليانو دا إمبولي البالغ من العمر 49 عامًا هو المرشح الأوفر حظًا. حظيت روايته "Le Mage du Kremlin" (الساحر في الكرملين) ، التي نُشرت في أبريل ، بشعبية لدى معظم الصحفيين الأدبيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مجلة "Livres Hebdo".

بريجيت جيرو تفوز ب جائزة غونكور 2022

القيمة المعنوية للجائزة

تعتبر جائزة غونكور من أعرق جائزة أدبية فرنسية. تأتي الجائزة مع شيك بقيمة 10 يورو فقط (9.70 دولارًا أمريكيًا) ، لذلك يفضل الفائزون وضعه في إطار بدلاً من الإيداع في البنك.

حتى بدون أموال الجائزة ، فإن الفوز بالجائزة يؤتي ثماره: حيث تُمنح الجائزة تقليديًا قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد. بالنسبة للعديد من الفرنسيين ، توفر الجائزة حافزًا لشراء الكتب ، لذلك فإن للجائزة أهمية اقتصادية كبيرة ، لأنها تضمن مبيعات جيدة.

المصدر: https://www.dw.com/en/goncourt-prize

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